Muzaffarpur News: पुलिस ना पहुंचती तो हो जाता बड़ा कांड! बच्चा हुआ लापता तो लोगों ने किया ये काम

Muzaffarpur Crime News: तीन दिन पहले लापता बच्चा एक युवक के साथ देखे जाने पर लोगों ने उस युवक की पिटाई कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर भीड़ से उसकी जान बचाई. अगर पुलिस सही समय पर ना पहुंचती तो आरोपी मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:49 AM IST

Muzaffarpur Mob Lynching: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक युवक की मॉब लिचिंग होते-होते बच गई. दरअसल, यहां सदर थाना क्षेत्र के आरडीएस कॉलेज के समीप उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ लोगों ने एक युवक को बच्चा गायब करने के आरोप में पकड़ कर पिटाई शुरू कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपनी हिरासत में लेकर भीड़ से उसकी जान बचाई. बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की अघोरिया बाजार रोड में स्थित आरपीएस स्कूल के समीप का है, जहां से 10 वर्षीय जीतू कुमार कई दिनों से लापता था. परिजनों की ओर से काफी खोजबीन की गई, लेकिन जब जीतू का कुछ पता नहीं चल पाया तो परिजनों ने सदर थाना की पुलिस से मामले की शिकायत की. 

इसके बाद पुलिस भी बच्चे की तलाश में जुटी हुई थी. इसी बीच लापता जीतू कुमार को लोगों ने आरडीएस कॉलेज के पास एक युवक के साथ देखा. इसके बाद स्थानीय लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों का आरोपी पर संदेह तब और गहरा गया, जब आरोपी युवक लगातार अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था. वह अपना और अपने गांव का नाम छुपाता हुआ नजर आ रहा था. इसी बीच पूरे मामले की सूचना सदर थाने की पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने आरोपी युवक को अपनी अभिरक्षा में लिया.

बताया जा रहा है कि लापता 10 वर्षीय जीतू कुमार मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र के बड़कागांव का रहने वाला है और सदर थाना क्षेत्र के आरपीएस स्कूल के समीप अपने पूरे परिवार के साथ रहता है. तीन दिन पहले जीतू अचानक अपने घर से लापता हो गया था. परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी जब लापता जीतू कुमार का कुछ पता नहीं चला तो सदर थाने में शिकायत भी की गई थी. इसी बीच आज जीतू कुमार एक युवक के साथ आरडीएस कॉलेज के समीप देखा गया. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

रिपोर्ट- मणितोष कुमार

