पंचर बनाने वाला निकला पाक एजेंट! मुजफ्फरपुर का नौशाद हरियाणा से गिरफ्तार

Muzaffarpur News: हरियाणा के फरीदाबाद में पंचर की दुकान चलाने वाले युवक की गिरफ्तारी ने बिहार के मुजफ्फरपुर को भी चर्चा में ला दिया. गाजियाबाद पुलिस की एसआईटी ने तिगांव थाना क्षेत्र के नचौली गांव से 20 वर्षीय नौशाद अली उर्फ लालू को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में उसके पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क से संबंध होने की बात सामने आई है.

पुलिस के अनुसार, नौशाद सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा था और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में था. उसके निर्देश पर वह सुरक्षाबलों के ठिकानों और महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी कर चुका है. फिलहाल, उससे पूछताछ कर नेटवर्क की अन्य कड़ियों को खंगाला जा रहा है.

गिरफ्तार युवक मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र के हरचंदा गांव का रहने वाला है, जो कुछ महीने पहले ही वह रोजगार के लिए दिल्ली गया था और बाद में फरीदाबाद में पंचर की दुकान खोल ली थी. परिजनों के मुताबिक, वह साधारण परिवार से था और उस पर लगे आरोपों से सभी परिजन और ग्रामीण हैरान हैं.

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युवक की मां नईमा खातून ने बताया कि 16 मार्च को फोन से गिरफ्तारी की जानकारी मिली. परिवार ने कर्ज लेकर उसे दुकान खोलने में मदद की थी. वहीं, जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह इस नेटवर्क से कब और कैसे जुड़ गया.

इनपुट: मणितोष कुमार

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