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मुजफ्फरपुर में राशन दुकान की आड़ में चल रहा शराब का धंधा, 25 लाख की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सरकारी राशन की दुकान की आड़ में चल रहे शराब कारोबार का उत्पाद विभाग ने खुलासा किया है. सकरा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 250 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है.

Written ByManitosh kumarEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 20, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:29 AM IST
मुजफ्फरपुर में राशन दुकान की आड़ में चल रहा शराब का धंधा, 25 लाख की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार
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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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