/मुजफ्फरपुर में राशन दुकान की आड़ में चल रहा शराब का धंधा, 25 लाख की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार

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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सरकारी राशन की दुकान की आड़ में शराब का कारोबार करने का खुलासा हुआ है. उत्पाद विभाग की टीम ने एक डाक पार्सल कंटेनर ट्रक का पीछा कर उससे अनलोड की गई विदेशी शराब की खेप राशन की दुकान के गोदाम से बरामद की है. गोदाम से 250 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग ने एक बड़े शराब कारोबारी और कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया है. अब गिरफ्तार शराब कारोबारी से पूछताछ कर उत्पाद विभाग की टीम शराब सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है.
दरअसल, उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल नंबर के डाक पार्सल कंटेनर ट्रक में विदेशी शराब की खेप मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के पास काजीइड़ा टोल प्लाजा पर खड़ी है. सूचना के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने मुखबिर को कंटेनर पर नजर रखने के लिए लगाया. इसके बाद उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की कई टीमें मनियारी टोल प्लाजा के पास पहुंचीं और संदिग्ध कंटेनर की जांच की. जांच के दौरान कंटेनर के अंदर विदेशी शराब के कुछ कार्टन मिले. टीम ने चालक से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने शराब की खेप सकरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर बहनगरी गांव में रविकर कुमार के मकान में अनलोड किए जाने की जानकारी दी.
कंटेनर चालक की निशानदेही पर उत्पाद विभाग की टीम ने रविकर कुमार के मकान में छापेमारी की. वहां राशन की दुकान के गोदाम से 250 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई. मौके से शराब कारोबारी रविकर कुमार और पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा निवासी कंटेनर चालक समोल गिरी को गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि रविकर कुमार लंबे समय से शराब के एक बड़े सिंडिकेट से जुड़कर राशन की दुकान की आड़ में शराब का कारोबार कर रहा था. ग्रामीणों से बचने के लिए वह कंटेनर ट्रक से शराब की खेप मंगवाकर राशन के गोदाम में स्टॉक करता था और वहीं से उसकी बिक्री करता था. राशन की दुकान रविकर कुमार की मां के नाम पर संचालित होती है और जिस मकान से शराब बरामद हुई, उसी मकान में दुकान भी चलती है. वहीं, गिरफ्तार कंटेनर चालक समोल गिरी ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के मालदा से कंटेनर लेकर सकरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर बहनगरी गांव पहुंचा था और वहीं शराब की खेप अनलोड की गई थी.
पूरे मामले को लेकर उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मनियारी थाना क्षेत्र के काजीइड़ा टोल प्लाजा से कंटेनर ट्रक में लदी विदेशी शराब बरामद की गई. गिरफ्तार कंटेनर चालक से पूछताछ के आधार पर सकरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर बहनगरी स्थित रविकर कुमार के मकान में छापेमारी की गई, जहां कंटेनर से अनलोड की गई 250 कार्टन शराब बरामद हुई. मौके से शराब कारोबारी रविकर कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर शराब के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने और आगे की कार्रवाई की जा रही है.