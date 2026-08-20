/मुजफ्फरपुर में राशन दुकान की आड़ में चल रहा शराब का धंधा, 25 लाख की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार

कंटेनर चालक की निशानदेही पर उत्पाद विभाग की टीम ने रविकर कुमार के मकान में छापेमारी की. वहां राशन की दुकान के गोदाम से 250 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई. मौके से शराब कारोबारी रविकर कुमार और पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा निवासी कंटेनर चालक समोल गिरी को गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि रविकर कुमार लंबे समय से शराब के एक बड़े सिंडिकेट से जुड़कर राशन की दुकान की आड़ में शराब का कारोबार कर रहा था. ग्रामीणों से बचने के लिए वह कंटेनर ट्रक से शराब की खेप मंगवाकर राशन के गोदाम में स्टॉक करता था और वहीं से उसकी बिक्री करता था. राशन की दुकान रविकर कुमार की मां के नाम पर संचालित होती है और जिस मकान से शराब बरामद हुई, उसी मकान में दुकान भी चलती है. वहीं, गिरफ्तार कंटेनर चालक समोल गिरी ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के मालदा से कंटेनर लेकर सकरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर बहनगरी गांव पहुंचा था और वहीं शराब की खेप अनलोड की गई थी.