Muzaffarpur News: राजद को वोट नहीं देने पर बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या! पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

Murder In Electoral Rivalry: मुजफ्फरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति की कुछ बदमाशों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी है. घटना हत्था थाना क्षेत्र के सखौरा पटसारा गांव की बताई जा रही है. मृतक की पहचान सखौरा पटसारा गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग शंकर पासवान के रूप में हुई है. पीड़ित परजनों ने राजद कार्यकर्ताओं पर हत्या करने का आरोप लगाया है. पीड़ित परिवार का कहना है कि राजद को वोट नहीं देने पर उसके कार्यकर्ताओं ने इतना पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक शंकर पासवान के पोते ने कहा कि मतदान के बाद से लगातार धमकी मिल रही थी कि उन्होंने गलत जगह वोट दिया है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. वहीं, पुलिस इस मामले को मामूली विवाद से जोड़कर देख रही है.

