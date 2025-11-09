Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994492
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Muzaffarpur News: राजद को वोट नहीं देने पर बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या! पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

Muzaffarpur Electoral Rivalry: मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि राजद को वोट नहीं देने पर राजद कार्यकर्ताओं ने बड़ी बेहरमी से पिटाई की, जिसमें उनकी शंकर पासवान की मौत हो गई. इस घटना से गांव तनाव का माहौल है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 09, 2025, 08:33 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Murder In Electoral Rivalry: मुजफ्फरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति की कुछ बदमाशों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी है. घटना हत्था थाना क्षेत्र के सखौरा पटसारा गांव की बताई जा रही है. मृतक की पहचान सखौरा पटसारा गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग शंकर पासवान के रूप में हुई है. पीड़ित परजनों ने राजद कार्यकर्ताओं पर हत्या करने का आरोप लगाया है. पीड़ित परिवार का कहना है कि राजद को वोट नहीं देने पर उसके कार्यकर्ताओं ने इतना पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक शंकर पासवान के पोते ने कहा कि मतदान के बाद से लगातार धमकी मिल रही थी कि उन्होंने गलत जगह वोट दिया है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. वहीं, पुलिस इस मामले को मामूली विवाद से जोड़कर देख रही है.

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Muzaffarpur Newsmurder

Trending news

Sitamarhi News
बिहार चुनाव में ड्यूटी के लिए जा रहे ITBP जवानों की बस में लगी आग, सभी बाल-बाल बचे
Muzaffarpur News
राजद को वोट नहीं देने पर बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या! पुलिस ने जांच शुरू की
Jamui News
Jamui News: शराब तस्करी के आरोपी को थर्ड डिग्री देने पर कोर्ट ने लगाई फटकार
bihar chunav 2025
चकाई में JDU तो जमुई में RJD उम्मीदवार पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण का आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर, 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट
bihar chunav 2025
'बेईमान सरकार हटाकर नौकरी वाली सरकार चुनें', जहानाबाद की जनता से बोले तेजस्वी यादव
Tej Pratap Yadav Gets Y+ Security
बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को दी Y+ सिक्योरिटी
Rajnath Singh Slip of Tongue
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फिसली 'जुबान', RJD-कांग्रेस के साथ जदयू को भी लपेट लिया
bihar chunav 2025
Madhubani: पवन सिंह का इंतजार कर थी भीड़, नहीं आए 'पावर स्टार' तो जमकर मचाया उत्पात
bihar chunav 2025
'कट्टा नहीं, विकास की सरकार चाहिए', NDA ने RJD कार्यकाल पर दी तीखी प्रतिक्रिया