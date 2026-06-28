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मुजफ्फरपुर में खूनी रविवार! एक ही थाने में 2 खौफनाक वारदात, भाई ने भाई को मारा, दूसरी ओर बेटे पर मां की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

Muzaffarpur News: रविवार की सुबह मुसहरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में अपने पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी. वहीं, अब उसी थाना क्षेत्र के पहलादपुर गांव में एक इकलौते पुत्र पर अपनी मां को पीट-पीट कर हत्या कर देने का संगीन आरोप लगा है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:37 PM IST
मुजफ्फरपुर में खूनी रविवार! एक ही थाने में 2 खौफनाक वारदात, भाई ने भाई को मारा, दूसरी ओर बेटे पर मां की पीट-पीटकर हत्या का आरोप
Image Credit: (Photo-AI) मुजफ्फरपुर में भाई ने भाई को काटा, बेटे ने मां को पीट-पीटकर मार डालाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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