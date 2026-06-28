/मुजफ्फरपुर में खूनी रविवार! एक ही थाने में 2 खौफनाक वारदात, भाई ने भाई को मारा, दूसरी ओर बेटे पर मां की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

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मुजफ्फरपुर में 28 जून, 2026 दिन रविवार को बेहद खौफनाक वारदात सामने आयी है. यहां पर सगे भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी. वहीं, दूसरी घटना में एक बेटे ने अपनी मां को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. ये दोनों घटनाएं एक ही थाना क्षेत्र की हैं. मुसहरी थाना क्षेत्र में एक के बाद एक हत्याओं से पूरा इलाका दहल गया है.
दरअसल, रविवार की सुबह मुसहरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में अपने पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी. वहीं, अब उसी थाना क्षेत्र के पहलादपुर गांव में एक इकलौते पुत्र पर अपनी मां को पीट-पीट कर हत्या कर देने का संगीन आरोप लगा है. मामले की सूचना मिलते ही मुसहरी थाना प्रभारी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच कर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
पूरा मामला मुसहरी थाना क्षेत्र के पहलादपुर गांव वार्ड संख्या 9 का है, जहां रविवार की दोपहर 85 वर्षीय विधवा महिला शांति देवी की मौत हो गई. जिसके बाद स्थानीय लोगों की ओर से शांति देवी की मौत का आरोप उनके ही इकलौते पुत्र मधुसूदन शाही और पुतोह पर लगाया गया है.
वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि शांति देवी की इकलौते पुत्र और पुतोह के द्वारा मारपीट की गई है, जिससे शांति देवी की मौत हो गई है. वहीं, मृतक महिला शांति देवी का मारने से पहले का एक बयान सामने आया है. जिसमें वह कह रही है कि उसके परिवार के चार लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई की है.
महिला शांति देवी की मौत की सूचना जैसे आस-पास के लोगों को मिली स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए. स्थानीय लोगों ने मृतक महिला के घर को घेर कर दरवाजे पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया. हंगामा को देख स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस ने मामले को शांत कराया.
एसडीपीओ ईस्ट टू मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुसहरी थाना क्षेत्र के पहलादपुर गांव से एक महिला की मौत की सूचना मिली थी. मामले की सूचना मिलते ही मुसहरी थाने की पुलिस को मौके पर भेजा गया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.