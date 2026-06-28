/मुजफ्फरपुर में खूनी रविवार! एक ही थाने में 2 खौफनाक वारदात, भाई ने भाई को मारा, दूसरी ओर बेटे पर मां की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

दरअसल, रविवार की सुबह मुसहरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में अपने पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी. वहीं, अब उसी थाना क्षेत्र के पहलादपुर गांव में एक इकलौते पुत्र पर अपनी मां को पीट-पीट कर हत्या कर देने का संगीन आरोप लगा है. मामले की सूचना मिलते ही मुसहरी थाना प्रभारी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच कर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.