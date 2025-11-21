मुजफ्फरपुर में लाखों की चोरी का खुलासा, SIT ने सीतामढ़ी से तीन बदमाश दबोचे, कीमती ज्वेलरी बरामद

Bihar Crime News: 10 अक्टूबर को मिठनपुरा के रमना में हुए लाखों की ज्वेलरी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया. SIT ने तकनीकी जांच के आधार पर सीतामढ़ी से तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया और चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया. गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.
Bihar Crime News: मुजफ्फरपुर पुलिस ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रमना स्थित जगजीत सिंह के घर में 10 अक्टूबर को हुई लाखों की चोरी की वारदात का बड़ा खुलासा कर दिया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए गठित की गई विशेष जांच दल (SIT) ने तकनीकी और मानवीय दोनों आधारों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल तीन बदमाशों को सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने चोरी की गई अधिकांश ज्वेलरी भी बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है.
सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि 10 अक्टूबर को अज्ञात चोरों ने रमना स्थित पीड़ित जगजीत सिंह के घर का ताला तोड़कर अंदर रखा लाखों का सोना-चांदी और कीमती ज्वेलरी चोरी कर ली थी. मामले को गंभीर मानते हुए एएसपी टाउन सुरेश कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था. टीम पिछले कई दिनों से लगातार इस गिरोह का पीछा कर रही थी.
जांच के दौरान तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर SIT ने सबसे पहले चोरी में शामिल मुख्य आरोपी शेख आमिर को सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया. पूछताछ में आमिर ने चोरी की ज्वेलरी बेचने वाले दो अन्य व्यक्तियों—कन्हैया कुमार और विकाश कुमार—के नाम उगल दिए. इसके बाद SIT ने दोनों को सीतामढ़ी जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से दबोच लिया.
गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का लगभग पूरा माल बरामद कर लिया है. बरामद सामान में लॉकेट, पेंडेंट, गले की चेन, डायमंड रिंग, डायमंड ईयरटॉप्स का एक जोड़ा, गोल्ड के तीन जोड़े टॉप्स, डायमंड रिंग सहित करीब एक दर्जन से अधिक कीमती ज्वेलरी शामिल हैं.
सिटी एसपी ने बताया कि यह एक संगठित चोरी गिरोह है और सभी आरोपी पेशेवर अपराधी हैं. पुलिस अब इस गैंग के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है. वहीं, SIT की इस सफलता के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर संतोष दिखाई दे रहा है. मुजफ्फरपुर पुलिस जल्द ही इस मामले में और खुलासे करने की उम्मीद कर रही है.
इनपुट: मनितोष कुमार