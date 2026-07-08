/मुजफ्फरपुर में 1000 पुड़िया स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, स्कूल-कोचिंग इलाके में चल रहा था नशे का कारोबार

Muzaffarpur News: बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद राज्य में सूखे नशे का कारोबार तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है. मुजफ्फरपुर में लगातार चरस और स्मैक की बरामदगी इस बात का संकेत है कि मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है. इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है. चिंता की बात यह है कि जिस मिठनपुरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक हजार स्मैक की पुड़ियां बरामद की हैं, वहां आसपास कई बड़े स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान संचालित हैं. ऐसे में युवाओं तक नशे की पहुंच प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गई है.