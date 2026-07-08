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मुजफ्फरपुर में 1000 पुड़िया स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, स्कूल-कोचिंग इलाके में चल रहा था नशे का कारोबार

Muzaffarpur News: बिहार में शराबबंदी के बीच मुजफ्फरपुर में सूखे नशे का कारोबार लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. मिठनपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 पुड़िया स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 08, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:56 PM IST
मुजफ्फरपुर में 1000 पुड़िया स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, स्कूल-कोचिंग इलाके में चल रहा था नशे का कारोबार
Image Credit: मुजफ्फरपुर में 1000 पुड़िया स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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