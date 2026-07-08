/मुजफ्फरपुर में 1000 पुड़िया स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, स्कूल-कोचिंग इलाके में चल रहा था नशे का कारोबार

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Muzaffarpur News: बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद राज्य में सूखे नशे का कारोबार तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है. मुजफ्फरपुर में लगातार चरस और स्मैक की बरामदगी इस बात का संकेत है कि मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है. इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है. चिंता की बात यह है कि जिस मिठनपुरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक हजार स्मैक की पुड़ियां बरामद की हैं, वहां आसपास कई बड़े स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान संचालित हैं. ऐसे में युवाओं तक नशे की पहुंच प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गई है.
मुजफ्फरपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 1,000 पुड़िया स्मैक बरामद की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह अवैध रूप से स्मैक की तस्करी कर युवाओं को इसकी लत लगाने का काम कर रहा था.
सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कालीबाड़ी इलाके के मैदान के आसपास कुछ युवक स्मैक का सेवन करते हैं और वहीं इसकी खरीद-बिक्री भी होती है. शिकायतों के आधार पर मिठनपुरा थाना की विशेष टीम ने छापेमारी की और मौके से राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से 1,000 पुड़िया स्मैक बरामद की गई.
सिटी SP ने बताया कि पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक किन लोगों से जुड़े हैं तथा स्मैक की आपूर्ति कहां से हो रही थी और इसे किन-किन क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा था. पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.