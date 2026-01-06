Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Muzaffarpur News: छात्र ने किराये के मकान में की खुदकुशी, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट, पुलिस जांच में जुटी

Muzaffarpur Student Suicide Case: हरदी मेला निवासी ओम प्रकाश साह के बेटे कृष्णा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. मुजफ्फरपुर में वह किराये के मकान में रहता था. पढ़ाई के साथ-साथ वह एक किराने की दुकान पर काम भी करता था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 06, 2026, 06:41 AM IST

मुजफ्फरपुर पुलिस
Muzaffarpur Student Suicide: मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत यादव नगर मुहल्ले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक किराए के मकान में रह कर पढ़ाई कर रहे एक 18 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक छात्र की पहचान हरदी मेला निवासी ओम प्रकाश साह के बेटे कृष्णा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मृतक कृष्णा पढ़ाई के साथ-साथ एक किराना दुकान में काम करता था. जिसके कारण उसकी पढ़ाई-लिखाई में दिक्कत हो रही थी. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई.

सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जो घटनास्थल की जांच में जुटी हुई है. मृतक छात्र के पिता का कहा कि उसका बेटा कृष्ण गांव से शहर में आ कर पढ़ाई करता था. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, इसलिए वह किराना दुकान में भी काम करता था और इसी बीच ईएमआई पर मोबाईल खरीदा था. जिसमे वह कई तरह का ऐप डाउनलोड कर लिया था. जिसके कारण उसका थोड़ा डांट फटकार लगाई गई थी.

थानाध्यक्ष अश्मित कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर पहुंची है,एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य संकलन का कार्य किया गया है, फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्ट- मणितोष कुमार

