मुजफ्फरपुर में अंधविश्वास का तांडव: पत्नी को 'डायन' बताने का विरोध करने पर बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां फकुली थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला पर डायन का आरोप लगाकर गांव के ही कुछ दबंग उसे पीटने के लिए पहुंचे. जब महिला के पति ने दरवाजे पर उन्हें रोकने की कोशिश की, तो दबंगों ने बुजुर्ग पति पर ही लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. यह घटना मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के फकुली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

परिजनों के अनुसार, गांव के ही कुछ लोग, जिनमें पवन सिंह के बेटे गोलू सहित अन्य लोग शामिल थे, सुबह-सुबह महिला के घर पर लाठी-डंडे लेकर पहुंचे. उन्होंने महिला पर डायन होने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने की कोशिश की. जब 70 वर्षीय मो. हबीब ने इसका विरोध किया, तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उन्हें बेरहमी से पीटा.

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बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान मो. हबीब गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों की पहचान में जुटी हुई है.

मामले में SDPO पश्चिमी-2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि पत्नी को डायन कहकर कुछ लोग गाली-गलौज कर रहे थे. विरोध करने पर मो. हबीब को धक्का दिया गया, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.