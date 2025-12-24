Muzaffarpur News: रील्स के जुनून में बने अपराधी, मुजफ्फरपुर में वंदे भारत पर पथराव मामले में 3 नाबालिग गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में मंगलवार (23 दिसंबर) को गोरखपुर से पाटलिपुत्र जाने वाली वंदे भारत ट्रेन (26502) पर पत्थरबाजी की गई थी. यह घटना कांटी थाना क्षेत्र के बारमदपुर गांव के पास हुई थी. अब इस मामले में रेलवे पुलिस ने तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया है. तीनों कांटी थाना क्षेत्र के बारमदपुर गांव के ही रहने वाले हैं. रेलवे पुलिस ने तीनों आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें जुबेनाइल कोर्ट में पेश किया. बताया जा रहा है कि तीनों नाबालिग अरोपी जलावन लेने के लिए रेलवे लाइन के किनारे गए थे और वहां रील्स बनाने के लिए वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की थी.

बता दें कि मंगलवार को तीन किशोरों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन और कपरपुरा स्टेशन के बीच बारमदपुर गांव के पास वंदेभारत पर पथराव किया था. इस घटना में ट्रेन के तीन कोच C-4, C-7 और E-1 की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे. गनीमत रही कि उस सीट पर बैठे किसी यात्री को चोट नहीं लगी थी, लेकिन इस घटना से यात्री काफी डर गए थे और ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई थी. घटना के बाद ट्रेन में मौजूद रेलवे पुलिस के जवानों ने जो वीडियो बनाया था. उसमें तीनों आरोपी रिकॉर्ड हो गए थे. इसी वीडियो के आधार पर अब तीनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

ये भी पढ़ें- सुबह-सुबह जिम जा रहा था JDU का छात्र नेता, रास्ते में बदमाशों ने मारी गोली, मची दहशत

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि इसी साल फरवरी में बीबीगंज के पास वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी. इस घटना में भी ट्रेन की खिड़की का एक शीशा टूट गया था. जिसके बाद रेलवे पुलिस ने मौके से एक युवक को पकड़कर जेल भेजने का काम किया था. इसके बाद वंदे भारत ट्रेन पर कांटी कपरपुरा के पास, मोतीपुर में, जीवधारा, मोतिहारी में, नरकटियागंज इलाके साठी में पत्थराव करते किशोरों को पकड़ा गया था. उसके बाद इस तरह की घटना तीन महीने तक रुकी रहीं, लेकिन अब एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है.