/मुजफ्फरपुर: थाने में तैनात चौकीदार चला रहा था जुआ का कारोबार, पुलिस छापेमारी में आधा दर्जन जुआरी गिरफ्तार, आरोपी फरार

सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर ने अब आरोपी चौकीदार के ऊपर निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी है. सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सरैया थाना में तैनात एक चौकीदार बसन्तपुर पट्टी में अवैध रूप से जुआ का अड्डा चलवा रहा है. उन्होंने मामले की जांच कराई तो आरोप सही पाए गए. इसके बाद उन्होंने जुआ के अड्डे पर छापेमारी की, तो मौके से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, छापेमारी की भनक लगते ही आरोपी चौकीदार अपनी बाइक छोड़ कर मौके से भाग गया.