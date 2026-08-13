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मुजफ्फरपुर: थाने में तैनात चौकीदार चला रहा था जुआ का कारोबार, पुलिस छापेमारी में आधा दर्जन जुआरी गिरफ्तार, आरोपी फरार

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर के सरैया थाने में तैनात एक चौकीदार पर जुआ का कारोबार चलाने का आरोप है. पुलिस छापेमारी में आरोपी चौकीदार तो फरार हो गया. हालांकि, पुलिस ने मौके से 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByManitosh kumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 13, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:33 PM IST
मुजफ्फरपुर: थाने में तैनात चौकीदार चला रहा था जुआ का कारोबार, पुलिस छापेमारी में आधा दर्जन जुआरी गिरफ्तार, आरोपी फरार
Image Credit: मुजफ्फरपुर: थाने में तैनात चौकीदार चला रहा था जुआ का कारोबार, पुलिस छापेमारी में आधा दर्जन जुआरी गिरफ्तार (Zee Media)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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