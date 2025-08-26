Muzaffarpur News: नेपाल में सूटकेस के अंदर मिला मुजफ्फरपुर की महिला का शव, घर से ब्यूटी पॉर्लर के लिए निकली थी

Muzaffarpur Women Dead Body Recoverd From Nepal: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रहने वाली एक महिला का शव नेपाल के रौतहट जिले में मिला है. नेपाल का यह जिला बिहार के सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ है. मृतक महिला की शिनाख्त रूबी कुमारी के रूप में हुई है. लाश एक लावारिस सूटकेस से बरामद हुई है. नेपाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक मृतका रूबी मुजफ्फरपुर जिले के मुड़वलवा में रहती थी. उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. मृतका के परिजनों ने बताया कि रूबी रविवार (24 अगस्त) की शाम को अपने घर से किसी काम के लिए निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी.

जानकारी के मुताबिक, मृतका रूबी कुमारी अपने चार साल के बेटे की देखभाल के लिए पिछले कुछ सालों से महादेवपट्टी में अपनी मां के साथ किराए के कमरे में रह रही थी. नेपाल पुलिस को आशंका है कि अवैध संबंधों को लेकर रूबी कुमारी की हत्या की गई है और शव को नेपाल में फेंक दिया गया. नेपाल पुलिस ने इस मामले में सोमवार (25 अगस्त) को ई-रिक्शा चालक राजकुमार मेहरा को पकड़ा है. इसके अलावा तीन और संदिग्धों को हिरासत में लिया है. सभी से पूछताछ चल रही है.

नेपाल पुलिस के मुताबिक, मृतका रूबी कुमारी का लक्ष्मण पासवान नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था. लक्ष्मण पासवान उसके मायके का रहने वाला है. आशंका है कि लक्ष्मण पासवान ने ही रूबी की हत्या करके लाश को सूटकेस में रखकर नेपाल में फेंक दिया. यहां तक आने के लिए उसने एक ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया था. पुलिस ने इस ई-रिक्शा के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है.

