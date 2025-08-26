Muzaffarpur News: नेपाल में सूटकेस के अंदर मिला मुजफ्फरपुर की महिला का शव, घर से ब्यूटी पॉर्लर के लिए निकली थी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2897012
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Muzaffarpur News: नेपाल में सूटकेस के अंदर मिला मुजफ्फरपुर की महिला का शव, घर से ब्यूटी पॉर्लर के लिए निकली थी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर की रहने वाली रूबी कुमारी का शव नेपाल के रौतहट जिले से मिला है. लाश एक लावारिस सूटकेस में मिली है. नेपाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ-साथ इस मामले की चांज शुरू कर दी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:19 AM IST

Trending Photos

मुजफ्फरपुर की महिला का नेपाल में मिला शव
मुजफ्फरपुर की महिला का नेपाल में मिला शव

Muzaffarpur Women Dead Body Recoverd From Nepal: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रहने वाली एक महिला का शव नेपाल के रौतहट जिले में मिला है. नेपाल का यह जिला बिहार के सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ है. मृतक महिला की शिनाख्त रूबी कुमारी के रूप में हुई है. लाश एक लावारिस सूटकेस से बरामद हुई है. नेपाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक मृतका रूबी मुजफ्फरपुर जिले के मुड़वलवा में रहती थी. उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. मृतका के परिजनों ने बताया कि रूबी रविवार (24 अगस्त) की शाम को अपने घर से किसी काम के लिए निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी.

जानकारी के मुताबिक, मृतका रूबी कुमारी अपने चार साल के बेटे की देखभाल के लिए पिछले कुछ सालों से महादेवपट्टी में अपनी मां के साथ किराए के कमरे में रह रही थी. नेपाल पुलिस को आशंका है कि अवैध संबंधों को लेकर रूबी कुमारी की हत्या की गई है और शव को नेपाल में फेंक दिया गया. नेपाल पुलिस ने इस मामले में सोमवार (25 अगस्त) को ई-रिक्शा चालक राजकुमार मेहरा को पकड़ा है. इसके अलावा तीन और संदिग्धों को हिरासत में लिया है. सभी से पूछताछ चल रही है. 

ये भी पढ़ें- CM नीतीश के शहर में कानून-व्यवस्था फेल! बेखौफ बदमाशों ने युवक को मारी तीन गोलियां

नेपाल पुलिस के मुताबिक, मृतका रूबी कुमारी का लक्ष्मण पासवान नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था. लक्ष्मण पासवान उसके मायके का रहने वाला है. आशंका है कि लक्ष्मण पासवान ने ही रूबी की हत्या करके लाश को सूटकेस में रखकर नेपाल में फेंक दिया. यहां तक आने के लिए उसने एक ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया था. पुलिस ने इस ई-रिक्शा के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Muzaffarpur News

Trending news

Bihar Crime News
पूर्णिया पुलिस ने 345 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार
Muzaffarpur News
नेपाल में सूटकेस के अंदर मिला मुजफ्फरपुर की महिला का शव, घर से
lakhisarai crime
बड़हिया पुस्तक विक्रेता शत्रुध्न साव हत्याकांड, दो अपराधी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार
Hartalika Teej 2025
हरतालिका तीज आज, देखें कितने बजे है शुभ मुहुर्त और क्या है पूजन विधि एवं कथा
indian railway
दिवाली-छठ में बिहार जाना हुआ आसान, आनंद विहार टर्मिनल से यहां के लिए चलेगी ट्रेन
vote Chori
राहुल-तेजस्वी के 'वोट चोरी' पर क्या कहते हैं दरभंगा के वोटर, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
indian railway
दिवाली छठ पर टिकट न मिले तो इस स्पेशल ट्रेन में करें ट्राई
Voter Adhikar Yatra
Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी हुईं शामिल, सुपौल में भाई राहुल गांधी के साथ किया रोडशो
Minister Mangal Pandey
मंत्री मंगल पांडेय पर हुए हमले को लेकर तेजस्वी का तंज, बोले- इससे भी अधिक दुर्गति...
Rohini Acharya
'जिसे कमल नहीं दिख रहा, उसे घोषित किया गया मृत', रोहिणी आचार्य ने SIR पर उठाया सवाल
;