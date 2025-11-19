Advertisement
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी के धंधे में उतरीं महिलाएं! पुलिस ने 2 को धरा, कई फरार

Muzaffarpur Crime News: उत्पाद विभाग की महिला दस्ता ने इस कारवाई को अंजाम देते हुए एक महिला शराब तस्कर को मुजफ्फरपुर स्टेशन तो दूसरे महिला शराब तस्कर को ढोली रेलवे स्टेशन से धर दबोचा है, जबकि कई आरोपी महिलाएं चकमा देकर भागने में सफल हो गईं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:51 AM IST

मुजफ्फरपुर पुलिस
Muzaffarpur Liquor Smuggling: शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर हर रोज नई-नई तरकीब अपनाते रहते हैं. प्रदेश में अवैध तरीके से शराब सप्लाई करने के लिए तस्करों ने अब महिलाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है. मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में महिलाएं इस धंधे से जुड़ रही हैं. ताजा मामला मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से सामने आया है. यहां कुछ महिलाएं ट्रेन के जरिए यूपी से शराब ला रही थीं. उत्पाद विभाग को इसकी भनक लग गई और कार्रवाई में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. मुखबिर की सूचना पर उत्पाद विभाग की महिला दस्ता ने ट्रेन के रास्ते यूपी से शरीर में शराब की बोतले बांध कर ला रही, दो महिला शराब तस्कर को ट्रेन से उतरते ही धर दबोच लिया.

उत्पाद विभाग की महिला दस्ता ने इस कारवाई को अंजाम देते हुए एक महिला शराब तस्कर को मुजफ्फरपुर स्टेशन तो दूसरे महिला शराब तस्कर को ढोली रेलवे स्टेशन से धर दबोचा है, जबकि कई महिला शराब तस्कर उत्पाद की महिला दस्ता को चकमा देकर भागने में सफल हो गई. अब उत्पाद विभाग की महिला दस्ता ने गिरफ्तार दोनों महिला शराब तस्कर से पूछताछ कर आगे की कारवाई में जुटी हुई है. दरअसल, उत्पाद विभाग के इंस्पेक्ट दीपक कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई की मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन से कुछ महिला शराब तस्कर यूपी से शराब की खेप लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचने वाली है. जिसके बाद उत्पाद विभाग की महिला दस्ता ने मुजफ्फरपुर के कई स्टेशनों पर जाल बिछा कर कारवाई करते हुए एक महिला शराब तस्कर को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से धर दबोचा.

वहीं दूसरी आरोपी महिला को ढोली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया. जब उत्पाद विभाग की महिला टीम ने दोनों महिलाओं की तलाशी ली तो उनके पास से शराब की खेप बरामद हुई. उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए शराब की बोतलों को अपने शरीर से बांध रखा था और कुछ बोतलें झोले में रखी थीं. जिसके बाद दोनों महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया. पूरे मामले पर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया की उन्हें गुप्त सूचना मिली थी की यूपी के भटनी से कुछ महिला शराब तस्कर शराब की खेप को लेकर ट्रेन से सफर कर रही है, जो मुजफ्फरपुर के विभीन्न स्टेशनों पर शराब की खेप लेकर उतरने वाली हैं. जिसके बाद उत्पाद विभाग की कई महिला टीमों का गठन किया गया, जो अलग-अलग रेलवे स्टेशन पर इन महिला तस्करों पर नजर बनाए हुए थे.

इसी बीच एक महिला शराब तस्कर को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से धर दबोचा तो दुसरे महिला शराब तस्कर को ढोली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया. जब इनकी तलाशी ली गई तो इन महिला शराब तस्करों ने शराब की बोतल को अपने शरीर से बांध रखा था और कुछ शराब को झोला में रखा था. जिसके बाद दोनों महिला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया. अब गिरफ्तार दोनों महिला शराब तस्करों से पूछताछ कर आगे की कारवाई की जा रही है.

रिपोर्ट- मणितोष कुमार

