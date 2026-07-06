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मुजफ्फरपुर: RJD का झंडा लगी थार गाड़ी से युवक का अपहरण, पुलिस ने 50 किमी तक पीछा करके दबोचा

मुजफ्फरपुर जिले से राजद का झंडा लगी एक थार गाड़ी से एक युवक का अपहरण किए जाने का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. अपहरण के बाद युवक की जमकर पिटाई करने के बाद सड़क पर फेक दिया गया. वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:28 AM IST
मुजफ्फरपुर: RJD का झंडा लगी थार गाड़ी से युवक का अपहरण, पुलिस ने 50 किमी तक पीछा करके दबोचा
Image Credit: RJD का झंडा लगी थार गाड़ी से युवक का अपहरण (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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