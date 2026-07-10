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मुजफ्फरपुर: पैसे के लेनदेन के विवाद में युवक को मारी गोली, चार घंटे में दूसरी बार फायरिंग से इलाके में दहशत

Muzaffarpur crime News: मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में पैसे के लेनदेन के विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई. घायल युवक का निजी अस्पताल में इलाज जारी है. घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:40 PM IST
मुजफ्फरपुर: पैसे के लेनदेन के विवाद में युवक को मारी गोली, चार घंटे में दूसरी बार फायरिंग से इलाके में दहशत
Image Credit: पैसे के लेनदेन के विवाद में युवक को मारी गोली, चार घंटे में दूसरी बार फायरिंग से इलाके में दहशतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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