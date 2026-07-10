/मुजफ्फरपुर: पैसे के लेनदेन के विवाद में युवक को मारी गोली, चार घंटे में दूसरी बार फायरिंग से इलाके में दहशत

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Muzaffarpur crime News: मुजफ्फरपुर जिले के पश्चिमी अनुमंडल में गुरुवार को चार घंटे के अंतराल में बेखौफ बदमाशों द्वारा की गई दो गोलीबारी की घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है. दूसरी घटना कांटी थाना क्षेत्र के नेता चौक से कोठियां जाने वाली सड़क पर गुरुवार रात हुई. पैसे के लेनदेन और आपसी विवाद को लेकर मीनापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद इफरोज को जंगल में घात लगाए बैठे मोहम्मद जुनैद और उसके साथियों ने निशाना बनाते हुए उसके पैर में गोली मार दी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
घायल युवक की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के प्रसाद गांव निवासी मोहम्मद आलम के पुत्र मोहम्मद इफरोज के रूप में हुई है. घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना कांटी थाना पुलिस को दी.
सूचना मिलते ही कांटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर शहर स्थित एक निजी अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज जारी है. घटना को लेकर घायल इफरोज ने बताया कि मोहम्मद जुनैद से पहले से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है. इसी कारण पूर्व में भी विवाद हुआ था, जिसके चलते उसे न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था. न्यायिक हिरासत से वापस लौटने के बाद मोहम्मद जुनैद वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार धमकी दे रहा था. गुरुवार रात घर लौटने के दौरान जंगल में घात लगाए बैठे मोहम्मद जुनैद और उसके साथियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया.
वहीं, पश्चिमी SDPO-1 सुचित्रा कुमारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.