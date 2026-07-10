/मुजफ्फरपुर: पैसे के लेनदेन के विवाद में युवक को मारी गोली, चार घंटे में दूसरी बार फायरिंग से इलाके में दहशत

सूचना मिलते ही कांटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर शहर स्थित एक निजी अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज जारी है. घटना को लेकर घायल इफरोज ने बताया कि मोहम्मद जुनैद से पहले से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है. इसी कारण पूर्व में भी विवाद हुआ था, जिसके चलते उसे न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था. न्यायिक हिरासत से वापस लौटने के बाद मोहम्मद जुनैद वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार धमकी दे रहा था. गुरुवार रात घर लौटने के दौरान जंगल में घात लगाए बैठे मोहम्मद जुनैद और उसके साथियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया.