मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की बड़ी कामयाबी: ट्रेनों में लूटपाट करने वाले कुख्यात 'बाबा गिरोह' के 5 बदमाश गिरफ्तार, 32.74 ग्राम सोना बरामद

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की विशेष टीम ने ट्रेनों में चोरी और लूटपाट करने वाले कुख्यात 'बाबा गिरोह' का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने इस गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 32.74 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपये आंकी गई है. रेल SP वीणा कुमारी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष रणनीति बनाकर कार्रवाई की और तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों तक पहुंचने में सफलता पाई.

घटना 10 मई की रात की है, जब सीतामढ़ी से हावड़ा जा रही स्पेशल ट्रेन संख्या 03044 में समस्तीपुर के पास S6 बोगी में सफर कर रहे दरभंगा निवासी दिलखुश झा के परिवार को बदमाशों ने निशाना बनाया. आरोप है कि यात्रा के दौरान गिरोह के सदस्यों ने परिवार का सामान चोरी कर लिया और समस्तीपुर स्टेशन पर उतरकर फरार हो गए.

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घटना के बाद रेल SP वीणा कुमारी ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. टीम ने सीतामढ़ी से हावड़ा तक के विभिन्न स्टेशनों के CCTV फुटेज खंगाले और समस्तीपुर स्टेशन के मोबाइल डाटा डंप की बारीकी से जांच की. तकनीकी जांच के दौरान मिले संदिग्ध मोबाइल नंबरों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही.

पुलिस कार्रवाई के दौरान वैशाली निवासी लक्ष्मण तिवारी उर्फ बाबा, संतोष उर्फ श्रवण, छोटू कुमार समेत कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह ने लूट का सोना पटना के पुनपुन स्थित एक ज्वेलर्स को बेच दिया था. पुलिस ने संबंधित ज्वेलर्स को हिरासत में लेकर GRP के हवाले कर दिया. पूरे ऑपरेशन में समस्तीपुर, दरभंगा, हाजीपुर और मुगलसराय रेल पुलिस के साथ तकनीकी शाखा की टीम भी सक्रिय रूप से शामिल रही. रेल SP वीणा कुमारी ने बताया कि गिरोह के अन्य संभावित नेटवर्क और पुराने मामलों में उनकी संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.