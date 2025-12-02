मुजफ्फरपुर में विवाद बना मौत की वजह, पड़ोसी की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने लगाई फांसी

Muzaffarpur Crime: मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बाजीबुजुर्ग गांव में पड़ोसी युवक की लगातार प्रताड़ना और मारपीट से तंग आकर 35 वर्षीय गुड़िया देवी ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. परिजनों का आरोप है कि युवक लंबे समय से गाली-गलौज व अभद्रता कर रहा था, जिससे वह तनाव में थी. घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
Muzaffarpur Crime: मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बाजीबुजुर्ग गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहित महिला ने मानसिक तनाव के कारण अपने ही घर में फंदे से लटककर जान दे दी. मृतका की पहचान पप्पू पासवान की पत्नी गुड़िया देवी (35 वर्ष) के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि गुड़िया देवी का पड़ोस में रहने वाले एक युवक से काफी समय से विवाद चल रहा था. युवक अक्सर उसे तंग करता था और उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट भी करता था, जिससे वह लगातार मानसिक रूप से परेशान चल रही थी.
अभद्रता और मारपीट के बाद टूट गई महिला की हिम्मत
परिजनों ने बताया कि घटना वाले दिन भी आरोपी युवक ने गुड़िया देवी के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की. इस घटना के बाद वह काफी आहत और तनावग्रस्त हो गई थी. किसी तरह की सहायता न मिलने और लगातार उत्पीड़न झेलने के चलते उसने घर में ही फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. परिवार वालों ने बताया कि महिला कई दिनों से भय और तनाव में जी रही थी, जिससे वह काफी दुखी हो चुकी थी.
पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपी युवक पर शक गहरा
घटना की जानकारी मिलने के बाद बरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और परिजनों के बयान के आधार पर पड़ोसी युवक पर संदेह गहराया है. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
गांव में फैला मातम, न्याय की मांग पर अड़े परिजन
गुड़िया देवी की मौत से गांव में मातम का माहौल है. परिजनों ने आरोपी युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि लगातार उत्पीड़न और धमकियों के कारण ही गुड़िया देवी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. स्थानीय लोग भी आरोपी युवक के व्यवहार से परेशान होने की बात कह रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं.
रिपोर्टर- मनितोष कुमार