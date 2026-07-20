/कभी महिलाओं के बाल काटे, तो अब घर में घुसकर की तोड़फोड़, दरभंगा में आखिर कौन मचा रहा दहशत?

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दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक रहस्यमयी शख्स का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. पहले दो घरों में चोरी और डकैती के दौरान महिलाओं के बाल काटे जाने की घटनाओं से लोग सहमे हुए थे. अब गोविंदपुर गांव में एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 11 बजे एक अज्ञात व्यक्ति प्रशांत कुमार चौधरी के घर में घुस गया. उस समय घर की बेटी जाग रही थी. जैसे ही उसकी नजर अज्ञात शख्स पर पड़ी, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनते ही वह व्यक्ति घर में रखी टेबल, कुर्सी और अन्य सामान में तोड़फोड़ करने लगा. इस भयावह घटना को देखकर युवती बेहोश होकर गिर पड़ी.
घरवालों ने बताया कि जब तक परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक अज्ञात शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुका था. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के कारण बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर सहित आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पहले महिलाओं के बाल काटकर चोरी और डकैती जैसी घटनाएं हुईं, अब घरों में घुसकर इस तरह की हरकतें लोगों के डर को और बढ़ा रही हैं.
फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन सभी घटनाओं के पीछे कोई संगठित गिरोह है या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति. ग्रामीणों ने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है.
रिपोर्ट- मुकेश कुमार