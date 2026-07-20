/कभी महिलाओं के बाल काटे, तो अब घर में घुसकर की तोड़फोड़, दरभंगा में आखिर कौन मचा रहा दहशत?

दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक रहस्यमयी शख्स का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. पहले दो घरों में चोरी और डकैती के दौरान महिलाओं के बाल काटे जाने की घटनाओं से लोग सहमे हुए थे. अब गोविंदपुर गांव में एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 11 बजे एक अज्ञात व्यक्ति प्रशांत कुमार चौधरी के घर में घुस गया. उस समय घर की बेटी जाग रही थी. जैसे ही उसकी नजर अज्ञात शख्स पर पड़ी, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनते ही वह व्यक्ति घर में रखी टेबल, कुर्सी और अन्य सामान में तोड़फोड़ करने लगा. इस भयावह घटना को देखकर युवती बेहोश होकर गिर पड़ी.