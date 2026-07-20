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कभी महिलाओं के बाल काटे, तो अब घर में घुसकर की तोड़फोड़, दरभंगा में आखिर कौन मचा रहा दहशत?

Mysterious Man Terror In Darbhanga: ग्रामीणों का कहना है कि पहले महिलाओं के बाल काटकर चोरी और डकैती जैसी घटनाएं हुईं, अब घरों में घुसकर इस तरह की हरकतें लोगों के डर को और बढ़ा रही हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन सभी घटनाओं के पीछे कोई संगठित गिरोह है या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 20, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:05 PM IST
कभी महिलाओं के बाल काटे, तो अब घर में घुसकर की तोड़फोड़, दरभंगा में आखिर कौन मचा रहा दहशत?
Image Credit: दरभंगा में आखिर कौन मचा रहा दहशत? (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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