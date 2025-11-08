Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994040
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

नालंदा में भूख से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत! घर के अंदर मिला शव, चारों बेटों चल रहा था संपत्ति विवाद

Nalanda buzurg dampatti: नालंदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. हिलसा थाना क्षेत्र के काजी बाजार मोहल्ले में शुक्रवार की देर रात एक बुजुर्ग दंपत्ति का शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिला था. बता दें कि मृतकों की पहचान 75 वर्षीय मनोहर प्रसाद और उनकी पत्नी 70 वर्षीय सुशीला देवी के रूप में की गई है.

 

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:59 PM IST

Trending Photos

नालंदा में भूख से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत! घर के अंदर मिला शव, चारों बेटों चल रहा था संपत्ति विवाद

Nalanda buzurg dampatti: स्थानीय लोगों के अनुसार, मनोहर प्रसाद और उनकी पत्नी कपड़े की फेरी करके गुजर-बसर करते थे. कुछ समय पहले मनोहर प्रसाद गिर गए थे, जिसके बाद वे चलने-फिरने में काफी असमर्थ हो गए थे. इस कारण उनका काम भी बंद हो गया. आर्थिक तंगी और बीमारी के बीच यह बुजुर्ग दंपत्ति अकेले ही जीवन बिता रहे थे.

ऐसा कहा जा रहा है कि मनोहर प्रसाद के चार बेटे विजय ठठेरा, मनोज ठठेरा, अखिलेश ठठेरा और मिथलेश ठठेरा अपने माता-पिता से अलग रहते थे. परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. बेटों ने बुजुर्ग दंपत्ति से संबंध तोड़ लिए थे. यह भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से किसी बेटे ने माता-पिता की कोई खबर तक नहीं ली थी. 

बता दें कि इस घटना के बाद मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया है. पड़ोसी भी इस मामले पर कुछ बोलने से बच रहे हैं. लोग ऐसा मान रहे हैं, दंपत्ति की मौत भूख या बीमारी से हुई होगी लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घर के अंदर का निरीक्षण किया और एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. फिलहाल मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे हर पहलू से जांच कर रहे हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यह मौत कैसे हुई है या इसमें कोई साजिश शामिल है. परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके. फिलहाल इलाके में इस घटना को लेकर लोगों में दुख और आक्रोश दोनों है.

इनपुट- ऋषिकेश संवाददाता नालंदा

TAGS

buzurg dampattiMystery death

Trending news

bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के बीच जमुई में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, साजिश नाकाम!
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बगहा में मुकेश सहनी-कन्हैया कुमार का रोड शो रद्द
bihar chunav 2025
पूर्णिया में गरजे दिलीप जायसवाल, कहा-नीतीश ने जो किया, तेजस्वी से देखा नहीं जा रहा
bihar chunav 2025
राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का तगड़ा जवाब; बोले, बिहार में वोट चोरी नहीं है मुद्दा
bihar chunav 2025
कट्टा की बात करते हैं, लेकिन हम कलम की बात करेंगे: मुकेश सहनी
bihar chunav 2025
“राजद अब विवादों का अड्डा”, BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का प्रचंड प्रहार
bihar
नेपाल बॉर्डर सील: रक्सौल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद, चुनाव को भयमुक्त कराने की तैयारी
PM modi in bihar
Bihar Chunav 2025: 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार', बेतिया में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी
bihar chunav 2025
सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में मिली VVPAT पर्चियां,DM ने लिया संज्ञान
bihar chunav 2025
तेजस्वी की उम्र कच्ची, पर जुबान पक्की”, नवादा में गरजे तेजस्वी