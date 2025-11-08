नालंदा में भूख से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत! घर के अंदर मिला शव, चारों बेटों चल रहा था संपत्ति विवाद

Nalanda buzurg dampatti: नालंदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. हिलसा थाना क्षेत्र के काजी बाजार मोहल्ले में शुक्रवार की देर रात एक बुजुर्ग दंपत्ति का शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिला था. बता दें कि मृतकों की पहचान 75 वर्षीय मनोहर प्रसाद और उनकी पत्नी 70 वर्षीय सुशीला देवी के रूप में की गई है.
Nalanda buzurg dampatti: स्थानीय लोगों के अनुसार, मनोहर प्रसाद और उनकी पत्नी कपड़े की फेरी करके गुजर-बसर करते थे. कुछ समय पहले मनोहर प्रसाद गिर गए थे, जिसके बाद वे चलने-फिरने में काफी असमर्थ हो गए थे. इस कारण उनका काम भी बंद हो गया. आर्थिक तंगी और बीमारी के बीच यह बुजुर्ग दंपत्ति अकेले ही जीवन बिता रहे थे.
ऐसा कहा जा रहा है कि मनोहर प्रसाद के चार बेटे विजय ठठेरा, मनोज ठठेरा, अखिलेश ठठेरा और मिथलेश ठठेरा अपने माता-पिता से अलग रहते थे. परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. बेटों ने बुजुर्ग दंपत्ति से संबंध तोड़ लिए थे. यह भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से किसी बेटे ने माता-पिता की कोई खबर तक नहीं ली थी.
बता दें कि इस घटना के बाद मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया है. पड़ोसी भी इस मामले पर कुछ बोलने से बच रहे हैं. लोग ऐसा मान रहे हैं, दंपत्ति की मौत भूख या बीमारी से हुई होगी लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घर के अंदर का निरीक्षण किया और एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. फिलहाल मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे हर पहलू से जांच कर रहे हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यह मौत कैसे हुई है या इसमें कोई साजिश शामिल है. परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके. फिलहाल इलाके में इस घटना को लेकर लोगों में दुख और आक्रोश दोनों है.
इनपुट- ऋषिकेश संवाददाता नालंदा