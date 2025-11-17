Advertisement
Bihar Jharkhand Crime

नालंदा में 3 साल पुराने रास्ते विवाद ने ली जान! घर में घुसकर युवक की बर्बर हत्या, गांव में फैली दहशत

Nalanda lynching case: नालंदा के मोरातालाब गांव में तीन साल पुराने रास्ते विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां पांच लोगों ने मिलकर पवन पासवान की पीट-पीटकर हत्या कर दी है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में जांच व छापेमारी जारी है.

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:43 AM IST

Nalanda lynching case: नालंदा जिले के भागनबीघा थाना क्षेत्र के मोरातालाब गांव में रविवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. रास्ते को लेकर चल रहे पुराने विवाद में एक युवक की घर में घुसकर पीट-पीटकर  खानदान के लोगों ने हत्या कर दी है. यह विवाद पिछले तीन साल से गोतिया परिवारों के बीच चला आ रहा था, लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया कि इसकी कीमत एक जान से चुकानी पड़ी है.

तीन साल लगातार तनाव
मृत युवक पवन पासवान पिछले एक साल से पानीपत में मजदूरी कर रहा था. वह शनिवार को ही अपने गांव लौटा था, लेकिन अगले ही दिन उसकी जिंदगी खत्म हो गई है. परिजनों के अनुसार रास्ते और गली को लेकर तीन साल से लगातार तनाव बना हुआ था. रविवार शाम फिर से विवाद शुरू हो गया और आरोपी पक्ष के लोगों ने मिलकर पवन पर हमला बोल दिया है. आरोप है कि पांच लोगों ने मिलकर उसे ईंट और पत्थरों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

परिजनों ने बताया कि वे कई बार पुलिस से शिकायत कर चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका आरोप है कि आरोपी गोतिया दबंग प्रवृत्ति का है और गांव में अक्सर किसी न किसी से मारपीट करता रहता है. पवन की हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया है. घटना के दौरान पवन के चाचा सरयुग पासवान पर भी हमला किया गया है. भीड़ उग्र होने लगी थी, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंच जाने से बड़ा हादसा टल गया. 

घटना की सूचना मिलते ही भागनबीघा थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सरयुग पासवान को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. मृतक के भाई और अन्य परिजनों ने रोते हुए बताया कि पवन गांव में किसी से दुश्मनी नहीं रखता था. वह सिर्फ अपने घर वालों से मिलने आया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी आखिरी होगी. चाची और परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस ने पहले ही सख्ती दिखाई होती तो आज पवन जिंदा होता. 

वारदात के बाद गांव में शोक और गुस्से का माहौल है. लोग इस घटना को लेकर दहशत में हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

 

