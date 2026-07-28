Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /गया में नारकोटिक्स टीम का एक्शन: मुरारपुर में कथित नकली दवाओं का जखीरा बरामद, मचा हड़कंप

गया में नारकोटिक्स टीम का एक्शन: मुरारपुर में कथित नकली दवाओं का जखीरा बरामद, मचा हड़कंप

गया में नकली दवाओं के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने मुरारपुर में छापेमारी की. इस दौरान भारी मात्रा में दवाएं जब्त की गईं. इन कथित नकली दवाइयों का इस्तेमाल बच्चों के इलाज में भी किया जा सकता था, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 28, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:24 AM IST
गया में नारकोटिक्स टीम का एक्शन: मुरारपुर में कथित नकली दवाओं का जखीरा बरामद, मचा हड़कंप
Image Credit: गया में नारकोटिक्स टीम का एक्शन (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज: CM सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन
CM Samrat Choudhary16 min ago
2
Jharkhand SIR33 min ago
3
Bankipur assembly by-election43 min ago
4
Jamshedpur News1 hr ago
5
EOU2 hrs ago