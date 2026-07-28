/गया में नारकोटिक्स टीम का एक्शन: मुरारपुर में कथित नकली दवाओं का जखीरा बरामद, मचा हड़कंप

प्राथमिक जांच में यह भी आशंका जताई गई है कि इन कथित नकली दवाइयों का इस्तेमाल बच्चों के इलाज में भी किया जा सकता था, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. हालांकि, इस संबंध में भी अंतिम पुष्टि जांच और परीक्षण रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी. बरामद दवाइयों को गुणवत्ता और असलियत की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे नेटवर्क, संबंधित लोगों और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी. फिलहाल, मुरारपुर में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद दवा कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप का माहौल है. जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हैं और आगे की कार्रवाई जारी है.