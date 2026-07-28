/गया में नारकोटिक्स टीम का एक्शन: मुरारपुर में कथित नकली दवाओं का जखीरा बरामद, मचा हड़कंप

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गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मुरारपुर मोहल्ले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कथित नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. अधिकारियों के अनुसार, पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और दवाओं की वास्तविकता की पुष्टि परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही होगी. जांच अधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि यह छापेमारी पहले से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर की गई.
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मानपुर, खजाहांपुर और बजाजा रोड समेत कई स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है, जहां से भी बड़ी मात्रा में कथित नकली दवाइयां और एक महत्वपूर्ण डायरी बरामद हुई थी. सूत्रों के अनुसार, बरामद डायरी में कई डॉक्टरों और अस्पतालों के नाम दर्ज हैं, जहां इन दवाइयों की सप्लाई किए जाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, इन नामों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं और यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि यह गिरोह कब से सक्रिय था और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता हो सकती है.
प्राथमिक जांच में यह भी आशंका जताई गई है कि इन कथित नकली दवाइयों का इस्तेमाल बच्चों के इलाज में भी किया जा सकता था, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. हालांकि, इस संबंध में भी अंतिम पुष्टि जांच और परीक्षण रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी. बरामद दवाइयों को गुणवत्ता और असलियत की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे नेटवर्क, संबंधित लोगों और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी. फिलहाल, मुरारपुर में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद दवा कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप का माहौल है. जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हैं और आगे की कार्रवाई जारी है.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार