10 राउंड फायरिंग से दहला नवादा! राजद नेता अवधेश महतो पर हमले के पीछे किसका हाथ?

Awadhesh Mahato firing in Nawada: नवादा में राजद नेता और मुखिया पति अवधेश महतो की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, हालांकि वे बाल-बाल बच गए.

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 03:34 PM IST

Awadhesh Mahato firing in Nawada: नवादा जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शनिवार देर रात पाचंबा गांव के पास राजद नेता और मुखिया पति अवधेश महतो की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग की है. गोलीबारी की यह घटना इतनी भयावह थी कि कार पर कई गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं. हालांकि, सौभाग्य से अवधेश महतो उस समय गाड़ी में मौजूद नहीं थे, जिससे वे बाल-बाल बच गए.

 10 दिनों के भीतर आरोपियों को करेंगे गिरफ्तार 
घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों में डर और गुस्सा दोनों देखा जा रहा है.अवधेश महतो ने इस घटना को लेकर कादिरगंज थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने पुलिस से 10 दिनों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे नवादा में चक्का जाम आंदोलन करेंगे.

आपात बैठक 
रविवार को पचोहिया गांव में इस घटना को लेकर ग्रामीणों की एक आपात बैठक बुलाई गई थी. बैठक में राजद के नवादा विधानसभा प्रत्याशी कौशल यादव और अवधेश महतो खुद मौजूद रहे. बैठक में अवधेश महतो ने आरोप लगाया कि यह हमला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और इसके पीछे एनडीए नेताओं का हाथ हो सकता है. उन्होंने कहा कि "अगर चुनाव के दौरान मेरी जान जाती है, तो इसके लिए एनडीए जिम्मेदार होगी"

इस बीच, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने घटनास्थल से गाड़ी को जब्त कर थाने में रखा है. पुलिस का कहना है कि गोलीबारी करने वालों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हर कोण से मामले की जांच की जा रही है.

इस घटना ने नवादा के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरह की हिंसा लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है.

इनपुट: अवधेश महतो, कौशल यादव, नवादा पुलिस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

RJDBihar chunav 2025

