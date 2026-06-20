Add Zee Business As A Preferred Source
App

गया में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जमीन के अंदर छिपाया गया 5 किलो IED बरामद

Gaya Crime News: लुटुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत असुराइन डैम बसरदाहा पहाड़ी क्षेत्र से सुरक्षाबलों ने 5 किलो IED बम बरामद किया, जिसे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया. इस सफल अभियान के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 20, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:08 PM IST
गया में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जमीन के अंदर छिपाया गया 5 किलो IED बरामद
Image Credit: IED बम बरामद

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में सारण प्रशासन, DM और SSP ने तटबंध कार्यों का किया निरीक्षण
Saran News58 min ago
2
NEET re-exam1 hr ago
3
Bhojpur News1 hr ago
4
Motihari News1 hr ago
5
patna news1 hr ago