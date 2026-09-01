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नीट पेपर लीक केसः संजीव मुखिया को विशेष अदालत से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत से मुक्त किया

NEET-UG 2024 की परीक्षा 5 मई 2024 को हुई थी. इसके बाद बिहार के पटना में पेपर लीक होने के आरोप सामने आए थे. जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की जांच के दौरान संजीव मुखिया के खिलाफ नीट पेपर लीक करने से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 01, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:52 PM IST
नीट पेपर लीक केसः संजीव मुखिया को विशेष अदालत से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत से मुक्त किया
Image Credit: नीट पेपर लीक केसः संजीव मुखिया को विशेष अदालत से मिली बड़ी राहत

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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