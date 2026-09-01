/नीट पेपर लीक केसः संजीव मुखिया को विशेष अदालत से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत से मुक्त किया

बता दें कि संजीव मुखिया मई 2025 से बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थे. नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में उनका नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने उनकी भूमिका की पड़ताल शुरू की थी. आर्थिक अपराध इकाई ने उनसे रिमांड पर कई दिनों तक पूछताछ की थी. बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी. पटना के शास्त्री नगर थाने में वर्ष 2024 में नीट-यूजी पेपर लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद 23 जून 2024 को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच अपने हाथ में ली थी. जांच के दौरान सीबीआई ने संजीव मुखिया से भी पूछताछ की थी. रिमांड की कार्रवाई के बाद यह माना जा रहा था कि मामले में उनकी भूमिका को लेकर आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है.