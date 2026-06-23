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NEET सॉल्वर गैंग पर बड़ा खुलासा, 40 लाख रुपए में डॉक्टर बनाने का ठेका! 6 राज्यों से हायर हुए मेडिकल स्टूडेंट

Solver Gang News: जालसाजों ने 40 लाख रुपए में डॉक्टर बनाने का ठेका लिया था. जांच में यह भी पता चला कि 6 राज्यों से मेडिकल छात्रों को हायर किया गया था, जो फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने का काम कर रहे थे. बायोमीट्रिक व्यवस्था से जुड़े कर्मियों को भी अपने साथ मिला लिया गया था.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 23, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:38 AM IST
NEET सॉल्वर गैंग पर बड़ा खुलासा, 40 लाख रुपए में डॉक्टर बनाने का ठेका! 6 राज्यों से हायर हुए मेडिकल स्टूडेंट
Image Credit: ANI

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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