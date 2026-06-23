/NEET सॉल्वर गैंग पर बड़ा खुलासा, 40 लाख रुपए में डॉक्टर बनाने का ठेका! 6 राज्यों से हायर हुए मेडिकल स्टूडेंट

NEET Exam Solver Gang News: नीट (NEET UG Re-Exam) परीक्षा के दौरान लखीसराय में सॉल्वर गैंग पकड़े जाने के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है. इस गिरोह से जुड़े मेडिकल छात्रों और बायोमीट्रिक कर्मियों की मिलीभगत सामने आई है. लखीसराय पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 मेडिकल छात्र, एक मूल परीक्षार्थी और 17 बायोमीट्रिक कर्मी समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड BMIMS (भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) पावापुरी, नालंदा का MBBS फोर्थ ईयर का छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट बताया जा रहा, जो फरार है.