NEET छात्रा मर्डर केस: पटना कांड में CBI की बड़ी एंट्री, रेप और हत्या मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच

Patna NEET Student Case CBI: बिहार की राजधानी पटना में NEET छात्रा के साथ हुए कथित रेप और हत्या मामले में अब CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) ने जांच की कमान संभाल ली है. नई दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही घटनास्थल का दौरा कर सबूतों को अपने कब्जे में लेगी. छात्रा की मौत के बाद उठे देशव्यापी विरोध और न्याय की मांग के बीच केंद्र सरकार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है.

1. CBI सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी

FIR दर्ज: सीबीआई ने पटना पुलिस से मामले के दस्तावेज लेने के बाद आधिकारिक तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

विशेष टीम: सूत्रों की मानें तो दिल्ली से सीबीआई की एक विशेष फॉरेंसिक और जांच टीम पटना रवाना हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पटना पुलिस से डेटा ट्रांसफर: स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और संदिग्धों के बयानों का विवरण सीबीआई को सौंपा जा रहा है.

2. क्या था पूरा मामला?

पटना में मेडिकल (NEET) की कोचिंग कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.

परिजनों ने बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगाया था.

स्थानीय स्तर पर जांच की गति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंकाओं के चलते लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी. हालांकि परिजन सीबीआई के बदले न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे.

3. अब आगे क्या होगा?

री-पोस्टमॉर्टम की संभावना: यदि जरूरत पड़ी, तो सीबीआई मेडिकल बोर्ड के जरिए रिपोर्ट की समीक्षा कर सकती है.

कोचिंग और हॉस्टल की जांच: छात्रा जहां रहती थी और जहां पढ़ती थी, उस इलाके के सीसीटीवी (CCTV) और संदिग्धों के मोबाइल लोकेशन को सीबीआई फिर से खंगालेगी.