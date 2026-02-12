Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3107056
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

NEET छात्रा मर्डर केस: पटना कांड में CBI की बड़ी एंट्री, रेप और हत्या मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच

Patna NEET Student Case: पटना में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में अब सीबीआई ने कमान संभाल ली है. सीबीआई सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और जांच की शुरू कर दी गई है. स्थानीय पुलिस से केस डायरी और अब तक के सबूतों को अपने कब्जे में लेने के लिए सीबीआई की एक विशेष टीम जल्द ही पटना पहुंच सकती है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 04:31 PM IST

Trending Photos

NEET छात्रा केस: पटना में रेप और हत्या के मामले में CBI ने दर्ज की FIR (File Photo)
NEET छात्रा केस: पटना में रेप और हत्या के मामले में CBI ने दर्ज की FIR (File Photo)

Patna NEET Student Case CBI: बिहार की राजधानी पटना में NEET छात्रा के साथ हुए कथित रेप और हत्या मामले में अब CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) ने जांच की कमान संभाल ली है. नई दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही घटनास्थल का दौरा कर सबूतों को अपने कब्जे में लेगी. छात्रा की मौत के बाद उठे देशव्यापी विरोध और न्याय की मांग के बीच केंद्र सरकार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है.

1. CBI सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी
FIR दर्ज: सीबीआई ने पटना पुलिस से मामले के दस्तावेज लेने के बाद आधिकारिक तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

विशेष टीम: सूत्रों की मानें तो दिल्ली से सीबीआई की एक विशेष फॉरेंसिक और जांच टीम पटना रवाना हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पटना पुलिस से डेटा ट्रांसफर: स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और संदिग्धों के बयानों का विवरण सीबीआई को सौंपा जा रहा है.

2. क्या था पूरा मामला?
पटना में मेडिकल (NEET) की कोचिंग कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.

परिजनों ने बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगाया था.

स्थानीय स्तर पर जांच की गति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंकाओं के चलते लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी. हालांकि परिजन सीबीआई के बदले न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. 

3. अब आगे क्या होगा?
री-पोस्टमॉर्टम की संभावना: यदि जरूरत पड़ी, तो सीबीआई मेडिकल बोर्ड के जरिए रिपोर्ट की समीक्षा कर सकती है.

कोचिंग और हॉस्टल की जांच: छात्रा जहां रहती थी और जहां पढ़ती थी, उस इलाके के सीसीटीवी (CCTV) और संदिग्धों के मोबाइल लोकेशन को सीबीआई फिर से खंगालेगी.

TAGS

NEET Student CaseCBIpatnaBihar News

Trending news

Saharsa news
स्ट्रीट लाइट के नाम पर 'लाखों का खेल': सहरसा मेयर बैन प्रिया की बढ़ेंगी मुश्किलें
Naxal Update
चतरा में माओवादियों ने चिपकाए धमकी भरे पोस्टर, पूर्व आरोपी को गांव छोड़ने की चेतावनी
NEET Student Case
पटना कांड में CBI की बड़ी एंट्री, रेप और हत्या मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच
patna news
पटना कोर्ट में पेश हुए सांसद पप्पू यादव, 2 पुराने केसों में बढ़ी मुश्किलें
Motihari News
अजूबा: 24 किलो चरस कोर्ट पहुंचते ही बनी ईंट; जांच में IO-CO समेत 6 अधिकारी दोषी करार
Jharkhand Nikay Chunav 2026
झारखंड निकाय चुनाव: 'अपनों' की बगावत ने उड़ाई राजनीतिक दलों की नींद
delhi rouse avenue court
लालू-तेजस्वी की बढ़ेंगी मुश्किलें? IRCTC घोटाले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश
Jharkhand Nikay Chunav
जेएमएम के मेयर पद के प्रत्याशी सुजीत कुमार ने लांच किया 'वॉर रूम'
Holi 2026
होली-ईद पर बिहार से दिल्ली जाना हुआ आसान: चलेंगी 200 स्पेशल बसें, जानें रूटमैप
Bihar Assembly
बिहार विधानसभा: भूमि सर्वेक्षण दो वर्षों में होगा पूरा, आलू बीज पर 75% अनुदान