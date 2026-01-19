Advertisement
NEET Student Death Case: मीडिया से नजरें बचाकर भागे ASP कुमार अभिनव, आखिर किस आधार पर कहा था- NEET स्टूडेंट ने खाई थीं नींद की गोलियां?

Patna NEET Student Death Case: NEET छात्रा की मौत मामले में पटना के सिटी ASP अभिनव कुमार ने आखिर किस बेस पर छात्रा द्वारा नींद की गोलियां खाने का जिक्र किया था. अब जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वह नजरें चुराकर भागते हुए नजर आए.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:36 AM IST

ASP कुमार अभिनव
Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अब एसआईटी ने जांच संभाल ली है. छात्रा के साथ बीती 6 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या हुआ था? इस रहस्य से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी अब SIT ने संभाल ली है. सूत्रों के मुताबिक SIT ने रविवार को तीन लोगों को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए लोगों से SIT की गहन पूछताछ कर रही है. इसके अलावा छात्रा की मेडिकल हिस्ट्री खंगाली जा रही है. इसके लिए SIT टीम ने रविवार (18 जनवरी) को उन अस्पतालों में छानबीन की, जहां छात्रा का इलाज हुआ था. वहीं दूसरी ओर इस मामले में पटना पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं.

पटना के सिटी ASP अभिनव कुमार ने ही सबसे पहले दावा किया था कि छात्रा के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था. उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया था कि पीड़िता के पिता ने 9 जनवरी को अपनी बेटी के साथ यौन हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी. जांच में ये पता चला है कि लड़की के साथ यौन हिंसा नहीं हुई है. डॉक्टरों का भी यही कहना है. ASP अभिनव कुमार ने डॉक्टरों का हवाला देते हुए कहा था कि लड़की ने काफी संख्या में नींद की गोलियां खाई थी और उसे मियादी बुखार था. अपने इस बयान से वह भी संदेह के घेरे में आ गए हैं. अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो चुकी है और जांच SIT को सौंपी जा चुकी है, तो ASP अभिनव कुमार मीडिया से नजरें बचाते भाग रहे हैं.

ये भी पढ़ें- NEET छात्रा मौत मामले में SIT ने 3 लोगों को हिरासत में लिया-सूत्र

वहीं इस मामले में बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने एक स्थानीय वेब पोर्टल से बात करते हुए कहा कि सब कुछ टूट गया है, बहुत तकलीफ होती है बोलने में. जो तरीका होना चाहिए, एक लड़की बीमार है या पिल्स खा ली है. किसी का काम है उसको अस्पताल पहुंचाना, कई दिनों तक वो अस्पताल नहीं पहुंची. अस्पताल पहुंच गई तो अस्पताल का काम है, पुलिस को जानकारी देना. पुलिस को सूचना नहीं दी जा रही है. पुलिस को सूचना मिल जा रही है तो एक फर्द बयान होना चाहिए, वो नहीं हुआ. डेथ होता है तो पंचनामा होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ. यह सब क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि हर स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है और इन सभी अधिकारियों को इसका जवाब देना होगा. 

Patna NEET Student Death Casepatna news

