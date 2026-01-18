'पटना में सेक्स रैकेट चला रहा था, नेताओं-अधिकारियों को लड़कियां सप्लाई करता था...', NEET छात्रा की मौत पर बोले पप्पू यादव

Patna News: जहानाबाद की रहने वाली छात्र के साथ पटना में जो घटना हुई उसके बाद लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासी पारा भी बढ़ चुका है. विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है. वही, इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने जहानाबाद पहुंचे. फिर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को सीबीआई जांच की मांग को लेकर पत्र लिखा. इतना ही नहीं, पप्पू यादव देर रात प्रभात मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, जहां हॉस्टल संचालक और अस्पताल के ऊपर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए.

'CBI जांच की मांग'

NEET की छात्रा की मौत पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैंने पहले ही सारे सवाल उठा दिए थे. चुप्पी क्यों थी? हम 5 तारीख से ही ये सवाल उठा रहे हैं. हम लड़की के घर गए थे और पहले ही दिन कहा था कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए. हमने गृह मंत्री से भी इसकी मांग की थी. पहले दिन से ही हमने कहा था कि केस को दबाने के लिए हॉस्टल अथॉरिटी को जेल भेजा गया और फिर रिमांड पर लिया गया.

'पटना में सेक्स रैकेट'

पप्पू यादव ने कहा कि मनीष कुमार रंजन पहले से ही पटना में सेक्स रैकेट चला रहा था. वह कई बड़े नेताओं और अधिकारियों को लड़कियां सप्लाई करता था. उसकी पूरी एक्टिविटी की ठीक से जांच क्यों नहीं हो रही है, उसके मोबाइल फोन, उसके लोकेशन डेटा की जांच क्यों नहीं हो रही है? उसके CCTV फुटेज की जांच क्यों नहीं हो रही है? उस समय वह कहां था? लड़की पटना आई थी और 5 तारीख को, दोपहर करीब 3 बजे, वह पटना के हॉस्टल में गई थी.'

बता दें कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत की जांच विशेष जांच दल ने तेज कर दी है. गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एसआईटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं पटना के आईडीपी जितेंद्र राणा कर रहे हैं. शनिवार (17 जनवरी) को आईजीपी जितेंद्र राणा ने स्वयं शंभू गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया और घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया. दौरे के दौरान एसआईटी के सभी सदस्य मौजूद थे.

