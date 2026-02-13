Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3108513
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Breaking: नीट छात्रा मौत मामले में पूर्व IPS अमिताभ दास के घर छापेमारी, पटना पुलिस का बड़ा एक्शन

Patna NEET Student Death: नीट छात्रा मौत मामले में पटना पुलिस की बड़ी करवाई की है. पूर्व IPS अमिताभ दास के घर पुलिस ने छापेमारी की है. अमिताभ दास के खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाना में पुलिस ने मामला दर्ज किया था. नीट छात्रा के मौत मामले में अमिताभ दास ने कई गंभीर और भ्रामक आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज किया था.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 13, 2026, 06:12 PM IST

Trending Photos

पटना पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के घर पर छापा मारा (File Photo)
पटना पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के घर पर छापा मारा (File Photo)

पटना: राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है. नीट छात्रा मौत मामले (NEET Student Death Case) में पटना पुलिस ने पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास के घर पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई पटना के चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) के आधार पर की गई है. आरोप है कि नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद अमिताभ दास ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पुलिस और प्रशासन पर कई गंभीर और भ्रामक आरोप लगाए थे.

पुलिस की FIR: पटना पुलिस का मानना है कि इन बयानों से जांच प्रभावित हो सकती थी और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी. इसी आधार पर चित्रगुप्त नगर थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

जांच में तेजी: पुलिस की टीम अमिताभ दास के घर पर साक्ष्यों और दस्तावेजों की तलाश कर रही है. छापेमारी के दौरान इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है.

Add Zee News as a Preferred Source

नीट छात्रा मौत मामले में अब तक क्या हुआ?

पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था. जहां एक तरफ पुलिस इसे अलग नजरिए से देख रही थी, वहीं अमिताभ दास जैसे एक्टिविस्ट इस पर लगातार सवाल उठा रहे थे. अब पुलिस ने उनके खिलाफ 'कानूनी शिकंजा' कसना शुरू कर दिया है.

यह भी पढ़ें: पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड को CBI ने किया टेकओवर, डॉ. अनु कुमारी ने सौंपे सारे दस्तावेज

TAGS

NEET student Death casePatna police

Trending news

Dhanbad News
कतरास के आश्रय होटल में ग्रामीणों का हंगामा, सेक्स रैकेट के आरोप में कई हिरासत में
NEET student Death case
नीट छात्रा मौत मामले में पूर्व IPS अमिताभ दास के घर छापेमारी, पुलिस का बड़ा एक्शन
Bihar Police
सारण में आधी रात को एक्शन, 6 आर्केस्ट्रा समूहों से 15 लड़कियां मुक्त; धरे गए तस्कर?
patna news
70 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, समस्तीपुर से सुरक्षित मिले डॉक्टर
Bihar Cancer News
सीमांचल के पानी में 'जहर'! आर्सेनिक-यूरेनियम से बढ़ रहा कैंसर
Dhanbad Railway News
Dhanbad News: राजधानी एक्सप्रेस की हवा के झोंके से गिरी किशोरी, SNMMCH में भर्ती
Bagaha News
फ्लैशबैक: जब बगहा के 'बीहड़' से खामोश हुई बंदूकें, जयनारायण यादव और दस्यु युग के अंत
Bagaha Court
सेमरा के चर्चित दहेज हत्या मामले में सभी 5 आरोपी बरी, अदालत का बड़ा फैसला
Bagaha News
डकैतों का सरदार जयनारायण यादव को 3 साल की सजा, तत्कालीन SP के सामने किया था सरेंडर
phulwari sharif case
फुलवारी शरीफ कांड में हत्या और POCSO एक्ट के तहत FIR, जांच करने खुद पहुंचे पटना SSP