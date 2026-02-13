Breaking: नीट छात्रा मौत मामले में पूर्व IPS अमिताभ दास के घर छापेमारी, पटना पुलिस का बड़ा एक्शन

पटना: राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है. नीट छात्रा मौत मामले (NEET Student Death Case) में पटना पुलिस ने पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास के घर पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई पटना के चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) के आधार पर की गई है. आरोप है कि नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद अमिताभ दास ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पुलिस और प्रशासन पर कई गंभीर और भ्रामक आरोप लगाए थे.

पुलिस की FIR: पटना पुलिस का मानना है कि इन बयानों से जांच प्रभावित हो सकती थी और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी. इसी आधार पर चित्रगुप्त नगर थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

जांच में तेजी: पुलिस की टीम अमिताभ दास के घर पर साक्ष्यों और दस्तावेजों की तलाश कर रही है. छापेमारी के दौरान इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है.

नीट छात्रा मौत मामले में अब तक क्या हुआ?

पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था. जहां एक तरफ पुलिस इसे अलग नजरिए से देख रही थी, वहीं अमिताभ दास जैसे एक्टिविस्ट इस पर लगातार सवाल उठा रहे थे. अब पुलिस ने उनके खिलाफ 'कानूनी शिकंजा' कसना शुरू कर दिया है.

