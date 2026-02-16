Advertisement
पटना पुलिस की शुरुआती जांच में थी कोई बड़ी चूक, CBI के रडार पर क्यों आईं महिला सब-इंस्पेक्टर?

NEET Student Murder Patna: पटना नीट छात्रा मर्डर मामले में सीबीआई ने चित्रगुप्त नगर थाने की एसआई से की पूछताछ. पुलिस की शुरुआती जांच पर सीबीआई को शक. कई और थानों पर बढ़ी दबिश.

Feb 16, 2026

नीट छात्रा मर्डर केस में CBI का 'सुपर एक्शन': पटना की SI रीना कुमारी से घंटों पूछताछ
नीट छात्रा मर्डर केस में CBI का 'सुपर एक्शन': पटना की SI रीना कुमारी से घंटों पूछताछ

पटना: बिहार की राजधानी पटना के बहुचर्चित नीट छात्रा हत्याकांड में सीबीआई (CBI) ने अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा दी है. सोमवार को सीबीआई की टीम ने इस मामले में पटना पुलिस की भूमिका और शुरुआती जांच की कड़ियां जोड़ने के लिए चित्रगुप्त नगर थाना की सब-इंस्पेक्टर (SI) रीना कुमारी को तलब किया. सीबीआई दफ्तर में उनसे घंटों पूछताछ की गई, जिससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है.

1. क्यों उठी पुलिस पर उंगली?
सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई इस बात की तहकीकात कर रही है कि मर्डर केस की शुरुआती जांच में स्थानीय पुलिस से कहां चूक हुई.

सीबीआई के सवाल: एसआई रीना कुमारी से केस डायरी, मौके से मिले सबूतों और घटना के समय की परिस्थितियों पर सवाल-जवाब किए गए.

संदेह का घेरा: क्या सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई या किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश की गई? सीबीआई इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से काम कर रही है.

2. कदमकुआं और चित्रगुप्त नगर थाने के अन्य अफसर भी तलब होंगे
जांच की आंच अब सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं है. सीबीआई के रडार पर कदमकुआं थाना और चित्रगुप्त नगर थाने के कई अन्य पुलिस अधिकारी भी हैं. माना जा रहा है कि आने वाले 48 घंटों के भीतर कुछ और बड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा सकता है.

3. नीट मामले से जुड़े 'हाई-प्रोफाइल' तार
नीट छात्रा की मौत का मामला शुरू से ही विवादों में रहा है. सीबीआई अब उन कड़ियों को जोड़ रही है जो इस हत्याकांड को पेपर लीक सिंडिकेट या किसी बड़े माफिया से जोड़ती हैं. एसआई रीना कुमारी से हुई पूछताछ इस केस में 'टर्न-अराउंड' साबित हो सकती है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

यह भी पढ़ें: NEET छात्रा मौत कांड: जहानाबाद पहुंची CBI, गांव में मीडिया की एंट्री बैन

