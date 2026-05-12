NEET UG 2026: बिहार से भी जुड़े थे पेपर लीक के तार; केरल, नासिक, जयपुर, हरियाणा और देहरादून भी लिस्ट में

NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई, 2026 को आयोजित NEET-UG, 2026 परीक्षा रद्द कर दी है. पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा में अनियमिताओं के चलते यह फैसला लिया गया है और अब CBI मामले की जांच करेगी. पेपर लीक के तार बिहार से भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि आने वाले दिनों में यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी.

नीट परीक्षा रद्द होने से छात्र-छात्राओं में उदासी है तो टीचर इसे सही कदम बता रहे हैं. Biomes के डायरेक्टर पंकज सिंह ने बताया कि पहले से ही इस बात को लेकर अंदेशा था. ऐसे में परीक्षा कैंसिल करना सही कदम है. वही, इस फैसले से छात्र काफी दुखी हैं. उनका कहना है कि परीक्षा बहुत अच्छा गया था और अब कैंसिल होने से कुछ समझ नहीं आ रहा है. गोल इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सिंह ने बताया कि व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है और छात्र भी परेशान हाल हैं.

उधर, जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार, पेपर लीक का कनेक्शन केवल राजस्थान तक सीमित नहीं था. केरल, नासिक, जयपुर, हरियाणा और देहरादून भी इस कनेक्शन में थे.

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बताया जा रहा है कि नासिक से गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास पेपर पहुंचने की सूचना मिली है. गुड़गांव से जयपुर के जमवारामगढ़ और उसके बाद जयपुर पहुंचा. सीकर और बिहार के अलावा जम्मू और कश्मीर में भी पेपर लीक के तार जुड़े होने की बात कही जा रही है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, पूरी तरह से ये नकारापन है. पिछले साल भी नीट परीक्षा पर सवाल उठे थे और लीपापोती का काम किया गया था. चीजों को गलत तरीके से सही ठहराया गया था. जब से भाजपा का राज आया है, कोटा का सिंडिकेट चल रहा है और वो सक्रिय है. यह छात्रों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा है.

इनपुट: रांची से कामराज जलीली, पटना से रजनीश और जयपुर से आशुतोष शर्मा