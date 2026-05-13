40 से ज्यादा MLAs पेपर लीक माफिया को बचाने में जुटे, पप्पू यादव ने बिहार, गुजरात और राजस्थान को बताया बड़ा केंद्र

NEET Paper Leak: पूर्णिया में बुधवार (13 मई, 2026) को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने देश भर में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि वह जून में शुरू होने वाले संसदीय सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएंगे और पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग करेंगे.

'राज्य के 40 से भी ज्यादा विधायक...'

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बिहार के कई प्रभावशाली नेता और जन-प्रतिनिधि पेपर लीक करने वाले गिरोहों को संरक्षण दे रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य के 40 से भी ज्यादा विधायक (MLAs) ऐसे गिरोहों से जुड़े लोगों को बचाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं. सांसद ने जोर देकर कहा कि परीक्षा माफिया के कारण लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है.

2014 के बाद से पेपर लीक की घटनाओं में बढ़ोतरी

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से पूरे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. बिहार, गुजरात और राजस्थान का जिक्र करते हुए, उन्होंने इन राज्यों को पेपर लीक के बड़े केंद्र बताया. NEET परीक्षा का हवाला देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया था और अब वही स्थिति एक बार फिर पैदा हो गई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों का पूरे अंक हासिल करना कई सवाल खड़े करता है और इसके लिए एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है.

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'असमर्थ क्यों साबित हो रही हैं सरकार'

इतना ही नहीं, सांसद ने कहा कि गरीब और मध्यम-वर्गीय परिवार अक्सर अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए अपनी जमीन और संपत्ति तक बेच देते हैं. नतीजतन, जब कोई परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इसका परिणाम केवल परीक्षा रद्द होना ही नहीं होता, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों का टूट जाना भी होता है. उन्होंने यह सवाल उठाया कि सरकारें लगातार इस समस्या पर रोक लगाने में असमर्थ क्यों साबित हो रही हैं.

उन्होंने मांग की कि पेपर लीक में शामिल होने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अत्यंत कठोर दंड के प्रावधान लागू किए जाएं. उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में मुकदमों को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और दोषियों से परीक्षा आयोजित करने में हुए खर्च की भरपाई करवाई जानी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने ऐसे मामलों में पिछली जांचों के परिणामों पर असंतोष व्यक्त किया.

रिपोर्ट: संतोष नायक