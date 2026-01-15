दलित युवती से बाथरूम में झांककर छेड़छाड़, थाने ने कहा- एविडेंस लाओ, रोती रही पीड़िता तब जाकर FIR

Patna News: पटना के गर्दनीबाग से एक बेहद ही संगीन मामला सामने आया है, जहां पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने युवती के बाथरूम में ताक झांक करने की कोशिश की और विरोध करने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया.
Patna News: पटना के गर्दनीबाग इलाके में एक 19 वर्षीय दलित युवती के साथ लगातार छेड़छाड़ और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाले प्रिंस नामक युवक पर बाथरूम में झांकने, सरेआम फब्तियां कसने और विरोध करने पर परिवार समेत हमला करने का आरोप लगाया है. युवती एक बैंक में प्राइवेट कर्मी के तौर पर काम करती है और अपने परिजनों के साथ किराए के मकान में रहती है. पीड़िता का कहना है कि बीते तीन महीनों से आरोपी उसे दलित और कमजोर समझकर लगातार प्रताड़ित कर रहा था. जब भी वह नहाने के लिए बाथरूम जाती, आरोपी झांककर देखने की कोशिश करता.
बाथरूम में झांकने की कोशिश
ड्यूटी पर आते-जाते समय भी उसके साथ छेड़खानी की जाती थी. मंगलवार की शाम करीब 6 बजे जब युवती नहा रही थी, तब आरोपी ने फिर से बाथरूम में झांकने की कोशिश की. इस बार युवती ने हिम्मत जुटाकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और विरोध किया. विरोध से नाराज होकर आरोपी के माता-पिता और बहन जबरन युवती के घर में घुस आए और उसके व भाई के साथ मारपीट की.
पीड़िता का आरोप है कि इसके बावजूद जब वह शिकायत लेकर गर्दनीबाग थाने पहुंची तो वहां से उसे कोई ठोस मदद नहीं मिली. थाने में यह कहकर टाल दिया गया कि आरोपी ने भी उसके भाई के खिलाफ 30 लाख रुपये की लूट की शिकायत दी है और दोनों पक्षों का केस एक साथ दर्ज होगा.
न्याय के लिए भटकती रही पीड़िता
न्याय की उम्मीद में पीड़िता परिजनों के साथ SC/ST थाने भी पहुंची, लेकिन वहां यह कहकर लौटा दिया गया कि पहले जातिसूचक गाली या टिप्पणी का सबूत लाओ. इसके बाद वह दोबारा गर्दनीबाग थाने गई. मंगलवार शाम से लेकर बुधवार शाम तक करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक थाने के चक्कर काटती रही.
कार्रवाई नहीं होते देख वह थाने के गेट पर फूट-फूटकर रोने लगी. पीड़िता की हालत देखकर एक पड़ोसी महिला भी उसकी मदद के लिए आगे आई. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे अंदर बुलाया और आखिरकार आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर रिसीविंग दी. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा
