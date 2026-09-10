दानापुर GRP पर उठे गंभीर सवाल: परिजनों का आरोप- 'हाथ-पैर बांधकर कैलाश को चलती ट्रेन से फेंका'

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दानापुर GRP के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नेऊरा-बिहटा के बीच रेलवे ट्रैक पर 7 सितंबर को एक युवक का शव मिलने के मामले में एक नया और गंभीर मोड़ आया है. मृतक कैलाश कुमार के परिवार ने इस बात से इनकार किया है कि वो गलती से ट्रेन से गिर गया था. उनका आरोप है कि लूटपाट के बाद कैलाश को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था.
हाथ-पैर बांधकर ट्रेन से बाहर फेंका
परिजनों के मुताबिक, ट्रेन में चार लोग सवार थे, जिन्होंने खुद को STF पुलिस का जवान बताया और वीडियोग्राफी करने वाले कैलाश और उसके दोस्त रितेश के साथ मारपीट की. आरोप है कि दोनों से रुपये और सामान छीन लिए गए. विरोध करने पर कैलाश के हाथ-पैर बांधकर उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं, रितेश घायल अवस्था में पटना में मिला, उसका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है.
जांच प्रक्रिया पर खड़े हो रहे सवाल
मामले में सबसे बड़ा सवाल अब दानापुर जीआरपी की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया को लेकर खड़ा हो रहा है. परिवार का दावा है कि पोस्टमार्टम के बाद 72 घंटे से पहले ही शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया. परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस द्वारा दिखाई गई तस्वीर में कैलाश का हाथ पीछे की तरफ बंधा हुआ दिखाई दे रहा था. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर यह महज ट्रेन से गिरने का हादसा था, तो युवक के हाथ बंधे होने की स्थिति की जांच किस स्तर पर की गई?
ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा कितनी पुख्ता?
घायल जगदीशपुर निवासी रितेश से पुलिस ने घटना के संबंध में बयान लिया है. परिजनों के अनुसार, रितेश ने बताया कि कैलाश ने लूटपाट का विरोध किया था, जिसके बाद आरोपितों ने उसके हाथ-पैर बांधकर उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया. अब आगे की जांच में ही मामले की स्थिति साफ हो पाएगी. दानापुर जीआरपी प्रभारी अजय कुमार ने कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर जांच में यह पता चलता है कि लूट के बाद युवक को चलती ट्रेन से फेंका गया था, तो आरोपियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई जाएगी.