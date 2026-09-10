दानापुर GRP पर उठे गंभीर सवाल: परिजनों का आरोप- 'हाथ-पैर बांधकर कैलाश को चलती ट्रेन से फेंका'

ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा कितनी पुख्ता?

घायल जगदीशपुर निवासी रितेश से पुलिस ने घटना के संबंध में बयान लिया है. परिजनों के अनुसार, रितेश ने बताया कि कैलाश ने लूटपाट का विरोध किया था, जिसके बाद आरोपितों ने उसके हाथ-पैर बांधकर उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया. अब आगे की जांच में ही मामले की स्थिति साफ हो पाएगी. दानापुर जीआरपी प्रभारी अजय कुमार ने कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर जांच में यह पता चलता है कि लूट के बाद युवक को चलती ट्रेन से फेंका गया था, तो आरोपियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई जाएगी.