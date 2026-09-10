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दानापुर GRP पर उठे गंभीर सवाल: परिजनों का आरोप- 'हाथ-पैर बांधकर कैलाश को चलती ट्रेन से फेंका'

दानापुर GRP पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. नेऊरा-बिहटा ट्रेन हादसे में कैलाश की मौत हो गई. उसके परिवार का आरोप है कि लूट की कोशिश का विरोध करने पर कैलाश को बांधकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था.

Written ByISTYEK KHAN Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 10, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:50 AM IST
दानापुर GRP पर उठे गंभीर सवाल: परिजनों का आरोप- 'हाथ-पैर बांधकर कैलाश को चलती ट्रेन से फेंका'
Image Credit: दानापुर GRP पर उठे गंभीर सवाल (जी मीडिया)

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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