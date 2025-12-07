'सिम बंद होने' के नाम पर आ रहे हैं कॉल, तो प्लीज मत कीजिए जरा सी भी ये चूक! वरना खाली हो जाएगा खाता

Jamshedpur News: साइबर अपराध को रोकने को लेकर सरकार की ओर से एक से बढ़कर एक नई तकनीकी अपनाई जा रही है. झारखंड पुलिस अलग-अलग ऐप के माध्यम से साइबर अपराधियों को पकड़ने को लेकर काम कर रही है, लेकिन साइबर अपराधी हर दिन अलग-अलग तरीका हथकंडा अपना रहे हैं. इन दोनों साइबर अपराधी सिम कार्ड कंपनी का अधिकारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, लोगों को कॉल कर मोबाइल धारक को अलग-अलग प्रकार के कागजात जमा करने की बात कर रहे हैं.

पीड़ित प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनका नंबर बंद कर देने की बात कही जा रही है, उसके बाद अधिकारी जानकारी और सिम कार्ड बंद होने के कारण जानने के लिए एमएमएस में भेजे गए लिंग को ओपन करने की बात कर रहे हैं, लिंक ओपन के बाद उसमें कई जानकारी भरने को कहा जा रहा है. साइबर अपराधी कई जानकारी लेकर बैंक खाते से रजिस्टर नंबर को हैक कर ले रहे हैं और खाते से रुपए की निकासी की जा रही है. जमशेदपुर में दर्जनों लोगों को सिम बंद करने के नाम पर साइबर अपराधी कॉल करके ठगी का शिकार बना रहे हैं.

उन्होंने बताया कि ज्यादातर घर की महिलाओं को और युवाओं को इस तरह का फोन आ रहा हैं और मोबाइल नंबर बंद कर दूसरे को देने की बात कही जा रही है. लोग जब इसकी जानकारी ले रहे हैं तो साइबर अपराधियों की तरफ से मोबाइल कंपनी के अधिकारी बनकर उनको एक लिंक भेजा जा रहा है और इसमें एक फॉर्म रह रहा है, जिसमें अपना पूरा डिटेल भरना पड़ रहा है, उसके बाद खाते से रुपए निकाल लिए जा रहे है.

वहीं, साइबर अपराधियों से निपटने के लिए जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रहा है. उनका कहना हैं कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, कुछ दिनों में कई ऐसे मामले आए हैं, जिसमें सिम बंद होने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है.

एसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी किसी तरह का कोई लिंक को ओपन ना करें, जिससे आपका पूरा डिटेल उन तक पहुंच जाता है, वह आसानी से आपके खाते से रुपए ट्रांसफर कर लेते हैं, शहर में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कॉल आए या लिंक आए तो आप पहले वेरिफिकेशन करें, उसके बाद उसे पर कोई कार्रवाई करें.

जमशेदपुर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने आगे कहा कि अगर किसी से गलती हो गई है तो तत्काल वह स्थानीय थाना, साइबर थाना या 193 पर कॉल करके अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा सकते हैं, जिससे तत्काल जिला साइबर पुलिस आपके खाते से निकले हुए रुपए को वापस कर सकती है. साइबर अपराधियों से निपटने के लिए लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा

