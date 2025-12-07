Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3032093
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

'सिम बंद होने' के नाम पर आ रहे हैं कॉल, तो प्लीज मत कीजिए जरा सी भी ये चूक! वरना खाली हो जाएगा खाता

New Cyber Crime Trick: जमशेदपुर में सिम बंद होने के नाम पर कॉल आते ही लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि साइबर अपराधियों ने अपना ठगी का नया तरीका अपना कर लोगों के खाते से रुपए  उड़ा रहे हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:24 AM IST

Trending Photos

सिम बंद होने के नाम पर आ रहे कॉल से जमशेदपुर में हो रही ठगी
सिम बंद होने के नाम पर आ रहे कॉल से जमशेदपुर में हो रही ठगी

Jamshedpur News: साइबर अपराध को रोकने को लेकर सरकार की ओर से एक से बढ़कर एक नई तकनीकी अपनाई जा रही है. झारखंड पुलिस अलग-अलग ऐप के माध्यम से साइबर अपराधियों को पकड़ने को लेकर काम कर रही है, लेकिन साइबर अपराधी हर दिन अलग-अलग तरीका हथकंडा अपना रहे हैं. इन दोनों साइबर अपराधी सिम कार्ड कंपनी का अधिकारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, लोगों को कॉल कर मोबाइल धारक को अलग-अलग प्रकार के कागजात जमा करने की बात कर रहे हैं. 

पीड़ित प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनका नंबर बंद कर देने की बात कही जा रही है, उसके बाद अधिकारी जानकारी और सिम कार्ड बंद होने के कारण जानने के लिए एमएमएस में भेजे गए लिंग को ओपन करने की बात कर रहे हैं, लिंक ओपन के बाद उसमें कई जानकारी भरने को कहा जा रहा है. साइबर अपराधी कई जानकारी लेकर बैंक खाते से रजिस्टर नंबर को हैक कर ले रहे हैं और खाते से रुपए की निकासी की जा रही है. जमशेदपुर में दर्जनों लोगों को सिम बंद करने के नाम पर साइबर अपराधी कॉल करके ठगी का शिकार बना रहे हैं.

उन्होंने बताया कि ज्यादातर घर की महिलाओं को और युवाओं को इस तरह का फोन आ रहा हैं और मोबाइल नंबर बंद कर दूसरे को देने की बात कही जा रही है. लोग जब इसकी जानकारी ले रहे हैं तो साइबर अपराधियों की तरफ से मोबाइल कंपनी के अधिकारी बनकर उनको एक लिंक भेजा जा रहा है और इसमें एक फॉर्म रह रहा है, जिसमें अपना पूरा डिटेल भरना पड़ रहा है, उसके बाद खाते से रुपए निकाल लिए जा रहे है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, साइबर अपराधियों से निपटने के लिए जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रहा है. उनका कहना हैं कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, कुछ दिनों में कई ऐसे मामले आए हैं, जिसमें सिम बंद होने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है. 

एसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी किसी तरह का कोई लिंक को ओपन ना करें, जिससे आपका पूरा डिटेल उन तक पहुंच जाता है, वह आसानी से आपके खाते से रुपए ट्रांसफर कर लेते हैं, शहर में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कॉल आए या लिंक आए तो आप पहले वेरिफिकेशन करें, उसके बाद उसे पर कोई कार्रवाई करें.

यह भी पढ़ें: अजरबैजान से लाए गए मयंक सिंह ने उगला राज, पाकिस्तान से मंगवाए जा रहे थे ग्लॉक पिस्टल

जमशेदपुर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने आगे कहा कि अगर किसी से गलती हो गई है तो तत्काल वह स्थानीय थाना, साइबर थाना या 193 पर कॉल करके अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा सकते हैं, जिससे तत्काल जिला साइबर पुलिस आपके खाते से निकले हुए रुपए को वापस कर सकती है. साइबर अपराधियों से निपटने के लिए लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा

यह भी पढ़ें:गूगल पर सर्च करो! पता चल जाएगा कौन है अविनाश श्रीवास्तव, जिसने 20 लोगों को मार डाला?

TAGS

Jamshedpur NewsJharkhand news

Trending news

Rajan Jee Maharaj Bhajan
'अगर नाथ देखोगे अवगुण...', राजन जी महाराज के इस भजन को सुनकर पत्थर भी पिघल जाएंगे
Gold silver price
Gold Silver Price: पटना में सोना-चांदी के दाम स्थिर! बजट में पूरी होगी गहनों की चाहत
Begusarai News
7 कट्ठा और 14 धुर जमीन पर बन रही थी बाउंड्री, फिर पहुंचे भू-माफिया, बोले- 50 लाख दो
Begusarai News
रिफाइनरी प्लांट में मजदूर की संदिग्ध हालात में मौत, शव छोड़कर भागे ठेकेदार!
Petrol-diesel rate
पटना में फिर सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, LPG–CNG के दाम स्थिर—जानें आज का पूरा रेट
Bihar Weather
सावधान! बिहार में अब और असर दिखाएगी ठंड, गिरेगा रात का पारा, छाएगा कोहरा
Bhojpuri Cinema
खेसारी लाल को प्रेमिका ने दिया धोखा! बोले- जईसे हम रोवतानी अईसे...तुहु रोअबु रानी'
Jharkhand Weather
शीतलहर से टूटा 4 साल का रिकॉर्ड! रांची समेत इन 11 जिलों में भयंकर ठंड का अलर्ट जारी
Nawada News
काश! कोई तो बचाता... मजार के पास गुंडे प्रशांत को चाकू मारते रहे, दुकानदार भाग गए
Bihar News
JJD का नया दांव, तेज प्रताप यादव ने जय सिंह राठौड़ को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान