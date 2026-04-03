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पटना में गैस सिलेंडर चोरी का नया ट्रेंड! मेहंदीगंज में दिनदहाड़े भरा सिलेंडर ले उड़े चोर

Patna Latest News: बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच चोरों ने चोरी का एक नया ट्रेंड निकाला है. चोर घरों में सिलेंडर पहुंचाने के नाम पर खाली वाला रखकर भरा गैस सिलेंडर लेकर फरार हो जा रहे हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:30 PM IST

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मेहंदीगंज में दिनदहाड़े भरा सिलेंडर ले उड़े चोर
मेहंदीगंज में दिनदहाड़े भरा सिलेंडर ले उड़े चोर

Patna News: बिहार राजधानी पटना में चोरी की वारदातें अब नए रूप में सामने आ रही हैं. ताजा मामला मेहंदीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों के गिरोह ने अब गैस सिलेंडर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. डोमेस्टिक गैस की किल्लत के बीच चोर गैस सिलेंडर चोरी कर आराम से फरार हो जा रहे हैं.

घटना 19 मार्च 2026 की है. सुबह करीब 9:50 बजे गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ के पास स्थित एक मकान में चोर घुस गए. मौका पाकर चोरों के गिरोह ने घर का भरा हुआ डोमेस्टिक गैस सिलेंडर उठाया और देखते ही देखते नौ-दो-ग्यारह हो गए.

मकान मालिक को चोरी की भनक तब लगी, जब उनकी रसोई में इस्तेमाल हो रहा गैस सिलेंडर खत्म हो गया. वह नया सिलेंडर लगाने पहुंचे तो भरा हुआ सिलेंडर गायब था. खोजबीन के बाद भी जब सिलेंडर नहीं मिला, तब उन्हें चोरों की करतूत का अंदाजा हुआ.

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सिलेंडर चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे चोर घर में घुसते हैं और भारी-भरकम सिलेंडर उठाकर आसानी से फरार हो जाते हैं. पुलिस अब फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुट गई है.

दिनदहाड़े हुई इस चोरी ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. घरों में गैस सिलेंडर जैसे बेसिक सामान की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. मेहंदीगंज थाना पुलिस CCTV फुटेज को खंगाल रही है और चोरों के गैंग की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

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