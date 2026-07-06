/पटना सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में नया मोड़, पिता ने प्रेमिका और परिजन पर लगाया हत्या का आरोप

रिश्ता जबरदस्ती का होता तो...

प्रियेश के पिता ने बताया कि युवती के परिवार को दोनों के रिश्ते की पूरी जानकारी थी. युवती कई बार उनके घर आई थी, जबकि प्रियेश भी उसके जन्मदिन सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हुआ था. उनका कहना है कि यदि रिश्ता जबरदस्ती का होता तो यह सब संभव नहीं था. मृतक के चचेरे भाई ने भी दावा किया कि घटना से पहले युवती की बड़ी बहन ने प्रियेश के बहनोई को फोन कर चेतावनी दी थी कि हालात ठीक नहीं हैं और प्रियेश को अपने पास बुला लें. परिवार वालों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है.