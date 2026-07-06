/पटना सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में नया मोड़, पिता ने प्रेमिका और परिजन पर लगाया हत्या का आरोप

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पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रियेश रंजन की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है. मृतक के परिजनों ने प्रेमिका, उसके भाई और परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है. प्रियेश के पिता शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि उनका बेटा 8 सालों से एक युवती के साथ प्रेम संबंध में था और दोनों 3 जुलाई को कोर्ट मैरिज करने वाले थे. उनका आरोप है कि शादी से पहले प्रियेश को युवती के घर बुलाया गया, जहां छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई.
युवती का हर कदम पर दिया साथ, लेकिन...
उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जिस पिस्टल की बात कर रही है, वह उनके बेटे की नहीं बल्कि आरोपियों की है और पूरे मामले में झूठी कहानी गढ़ी जा रही है. परिजनों के अनुसार, प्रियेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसने युवती की पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी लगने तक हर कदम पर आर्थिक और मानसिक सहयोग किया. नौकरी ज्वाइन करने के समय भी दोनों साथ गए थे. परिवार का दावा है कि युवती के सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसके भाई ने इस रिश्ते का विरोध शुरू कर दिया और दोनों को अलग होने का दबाव बनाया.
रिश्ता जबरदस्ती का होता तो...
प्रियेश के पिता ने बताया कि युवती के परिवार को दोनों के रिश्ते की पूरी जानकारी थी. युवती कई बार उनके घर आई थी, जबकि प्रियेश भी उसके जन्मदिन सहित कई पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हुआ था. उनका कहना है कि यदि रिश्ता जबरदस्ती का होता तो यह सब संभव नहीं था. मृतक के चचेरे भाई ने भी दावा किया कि घटना से पहले युवती की बड़ी बहन ने प्रियेश के बहनोई को फोन कर चेतावनी दी थी कि हालात ठीक नहीं हैं और प्रियेश को अपने पास बुला लें. परिवार वालों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा