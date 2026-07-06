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पटना सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में नया मोड़, पिता ने प्रेमिका और परिजन पर लगाया हत्या का आरोप

पटना सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में पिता ने प्रेमिका और परिजन पर छत से धक्का देकर हत्या का आरोप लगाया है. दोनों 3 जुलाई को कोर्ट मैरिज करने वाले थे. युवती के परिवार को दोनों के रिश्ते की पूरी जानकारी थी.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:14 PM IST
पटना सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में नया मोड़, पिता ने प्रेमिका और परिजन पर लगाया हत्या का आरोप
Image Credit: पटना सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामला (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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