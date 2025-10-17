NIA ने बिहार के मजदूर के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, लश्कर ए तैयबा से संबंध रखने और आतंकी साजिश के आरोप

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और अन्य आतंकी समूहों की मदद करने का आरोप है. आरोप है कि उसने जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में इन संगठनों का सहयोग किया. आरोपी की पहचान अखलातुर उर्फ मोहम्मद अखलाक मुजाहिद, निवासी कटिहार, बिहार के रूप में हुई है. NIA ने उसके खिलाफ BNS की धारा 196 और 197, तथा UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) की धारा 13(1)(b) और 39 के तहत चार्जशीट दाखिल की है. यह चार्जशीट चेन्नई (तमिलनाडु) स्थित पूनामल्ली NIA विशेष अदालत में दाखिल की गई है.

जानकारी के मुताबिक, अखलातुर तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में एक निजी निर्माण स्थल पर मजदूरी करता था. उसे इसी साल अप्रैल में कायर पुलिस (चेंगलपट्टू) ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. बाद में NIA ने केस अपने हाथ में लिया. जांच में पता चला कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स से ऑनलाइन संपर्क में था और उनके साथ मिलकर गैर-मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था.

जांच में यह भी सामने आया कि उसने हथियार खरीदने के लिए डीलरों से संपर्क करने की कोशिश की, ताकि जिहादी स्टाइल हमला कर भारत को अस्थिर किया जा सके. हालांकि, NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसकी योजना को नाकाम कर दिया.

यह मामला (RC-01/2025/NIA/CHE) जिसे अखलातुर LeT और सलफी विचारधारा केस के नाम से जाना जा रहा है. NIA ने कहा है कि जांच का उद्देश्य कट्टरपंथ और हिंसक चरमपंथ को जड़ से खत्म करना है.

रिपोर्ट: प्रमोद शर्मा

