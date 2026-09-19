/मुजफ्फरपुर में नाइट गार्ड हत्याकांड का खुलासा, खाद गोदाम में डकैती का विरोध करने पर हुई थी हत्या, 338 बोरी खाद और ट्रक के साथ 2 गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक सप्ताह पूर्व हुए नाइट गार्ड हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. खाद गोदाम में डकैती के दौरान विरोध करने पर लुटेरों ने नाइट गार्ड की हत्या कर दी थी और वहां से 338 बोरा खाद लूटकर फरार हो गए थे. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कुढ़नी थाना क्षेत्र से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनकी निशानदेही पर मोतिहारी जिले से लूटी गई खाद बरामद कर ली गई है. इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए ट्रक को भी पुलिस ने ज़ब्त कर लिया है.