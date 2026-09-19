/मुजफ्फरपुर में नाइट गार्ड हत्याकांड का खुलासा, खाद गोदाम में डकैती का विरोध करने पर हुई थी हत्या, 338 बोरी खाद और ट्रक के साथ 2 गिरफ्तार

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मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक सप्ताह पूर्व हुए नाइट गार्ड हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. खाद गोदाम में डकैती के दौरान विरोध करने पर लुटेरों ने नाइट गार्ड की हत्या कर दी थी और वहां से 338 बोरा खाद लूटकर फरार हो गए थे. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कुढ़नी थाना क्षेत्र से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनकी निशानदेही पर मोतिहारी जिले से लूटी गई खाद बरामद कर ली गई है. इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए ट्रक को भी पुलिस ने ज़ब्त कर लिया है.
दरअसल, 10 सितंबर की रात बेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक खाद गोदाम के निजी नाइट गार्ड की हत्या कर दी गई थी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जब जांच-पड़ताल में जुटी, तो पता चला कि डकैतों का विरोध करने पर गार्ड को मौत के घाट उतारा गया था. मामले के खुलासे के लिए सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.
गठित पुलिस टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अपराधियों की पहचान की. पहचान होते ही पुलिस ने कुढ़नी थाना क्षेत्र से दीपक कुमार को गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ के आधार पर दूसरे आरोपी, फकुली थाना क्षेत्र निवासी अर्जुन कुमार को पकड़ा गया.
दोनों गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर डकैती की गई 338 बोरी खाद मोतिहारी जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र स्थित एक ईंट-भट्टे से बरामद की गई. साथ ही, खाद ले जाने में इस्तेमाल ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है.
पूरे मामले पर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 सितंबर को बेला इंडस्ट्रियल एरिया में खाद गोदाम के सुरक्षा गार्ड की हत्या डकैती का विरोध करने पर की गई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर मोतिहारी के राजेपुर से 338 बोरा खाद और घटना में शामिल ट्रक बरामद किया है. फिलहाल, पुलिस इस वारदात में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है.