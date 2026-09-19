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मुजफ्फरपुर में नाइट गार्ड हत्याकांड का खुलासा, खाद गोदाम में डकैती का विरोध करने पर हुई थी हत्या, 338 बोरी खाद और ट्रक के साथ 2 गिरफ्तार

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर में नाइट गार्ड हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि खाद गोदाम में डकैती का विरोध करने पर हत्या हुई थी. 338 बोरी खाद और ट्रक के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written ByManitosh kumarEdited ByShailendra
Published: Sep 19, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:27 PM IST
मुजफ्फरपुर में नाइट गार्ड हत्याकांड का खुलासा, खाद गोदाम में डकैती का विरोध करने पर हुई थी हत्या, 338 बोरी खाद और ट्रक के साथ 2 गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर में नाइट गार्ड हत्याकांड का खुलासा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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