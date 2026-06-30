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गया में नाबालिग लड़कियों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, आरोपी रेहान मियां की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस

गया में एक मुस्लिम युवक ने कई नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया और सोशल मीडिया पर उनके आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद, एक पीड़िता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 30, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:51 PM IST
गया में नाबालिग लड़कियों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, आरोपी रेहान मियां की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस
Image Credit: गया में नाबालिग लड़कियों का आपत्तिजनक वीडियो वायरलSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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