/गया में नाबालिग लड़कियों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, आरोपी रेहान मियां की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस

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गया जिले के बांकेबाजार पुलिस स्टेशन इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर एक कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. वीडियो वायरल होने के बाद, एक नाबालिग लड़की के भाई ने बांकेबाजार पुलिस स्टेशन में रेहान मियां नाम के युवक के खिलाफ औपचारिक शिकायत (FIR) दर्ज कराई.
लड़की के भाई तक पहुंचा अश्लील वीडियो
वायरल वीडियो के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी रेहान मियां ने कई नाबालिग हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाए हैं. यह मामला तब सामने आया जब अश्लील वीडियो नाबालिग लड़की के भाई तक पहुंचा, जिसके बाद बांकेबाजार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई. इस मामले में SSP सुशील कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है. आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है और संबंधित सबूतों और वीडियो की जांच की जा रही है.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी
शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि यह घटना नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अंजाम दी गई. मामला सामने आते ही तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई. आरोपी अभी फरार है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है. अन्य नाबालिग लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें फैलाने के मामले के बारे में उन्होंने कहा कि जांच चल रही है.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार
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