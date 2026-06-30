/गया में नाबालिग लड़कियों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, आरोपी रेहान मियां की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस

लड़की के भाई तक पहुंचा अश्लील वीडियो

वायरल वीडियो के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी रेहान मियां ने कई नाबालिग हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाए हैं. यह मामला तब सामने आया जब अश्लील वीडियो नाबालिग लड़की के भाई तक पहुंचा, जिसके बाद बांकेबाजार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई. इस मामले में SSP सुशील कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है. आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है और संबंधित सबूतों और वीडियो की जांच की जा रही है.