महागठबंधन में शामिल होने के लिए ओवैसी परेशान तो बिहार चुनाव लड़ने के लिए राजभर बेकरार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2919661
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

महागठबंधन में शामिल होने के लिए ओवैसी परेशान तो बिहार चुनाव लड़ने के लिए राजभर बेकरार

Bihar Politics: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने घोषणा की है कि बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगीपार्टी ने 29 सीटों पर दावेदारी की है. वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:35 PM IST

Trending Photos

ओमप्रकाश राजभर, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
ओमप्रकाश राजभर, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं. एक ओर जहां एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं. तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी बिहार में चुनाव लड़ने को बेकरार नजर आ रहे हैं. जिससे वहां का राजनीतिक माहौल दिलचस्प हो गया है. 

पार्टी ने 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पार्टी की ओर से सूची भेजी गई है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारा मकसद गरीबों को जमीन, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, फ्री शिक्षा जैसे मुद्दों पर काम करना है. युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ हुनर (स्किल) की कमी के कारण रोजगार नहीं मिलता.

सुभासपा रोजगार सृजन और स्किल डेवलपमेंट पर काम करने की योजना बना रही है, जिससे युवाओं को रोजगार मिले. उन्होंने कहा कि हमने यूपी में ऐसा किया है और बिहार में भी करेंगे. सुभासपा बिहार में भी रोजगारपरक शिक्षा लागू करने की कोशिश करेगी.पटना में शुक्रवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. इस अधिवेशन में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों और एनडीए के साथ गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति बनाने पर चर्चा की गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़े: 'अगर मस्जिद से फतवा होगा तो मंदिर से हुंकार भरेंगे': गिरिराज सिंह

मीडिया से बातचीत के दौरान यूपी सरकार में मंत्री और पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि पार्टी एनडीए के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी. उन्होंने 29 सीटों पर दावेदारी की बात दोहराई, जिसकी सूची पहले ही भाजपा नेतृत्व को सौंपी जा चुकी है. राजभर ने कहा कि यह अधिवेशन पार्टी के लिए बिहार में अपनी जमीनी ताकत दिखाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का एक बड़ा मंच है.

राजभर ने पिछड़े और अतिपिछड़े वर्गों के हितों को उठाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली भी वार्ता हुई है और बिहार में भाजपा अध्यक्ष से भी बात हुई है. इसके अलावा अन्य नेताओं से बातचीत चल रही है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दगा हुआ कारतूस बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जनता गंभीरता से नहीं लेती है. उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार चुनाव हारने का तंज कसा.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Om Prakash Rajbhar

Trending news

Om Prakash Rajbhar
महागठबंधन में शामिल होने को ओवैसी परेशान तो बिहार चुनाव लड़ने के लिए राजभर बेकरार
bihar chunav 2025
सीट शेयरिंग हुई नहीं, भाजपा ने मोतिहारी से प्रत्याशी का कर दिया ऐलान!
Subhaspa
बिहार में एनडीए संग चुनाव लड़ेगी सुभासपा, राजभर ने 29 सीटों की रखी दावेदारी
Bagaha News
बगहा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, वाद-विवाद का होगा निपटारा
Ramdas Athawale
रामदास आठवले का कांग्रेस और संजय राउत पर जोरदार हमला, संविधान को लेकर दिया ये संदेश
Bihar News
'2025 में तेजस्वी और कांग्रेस का होगा सफाया', महागठबंधन पर बरसे श्रम संसाधन मंत्री
Ravi shankar prasad
AI वीडियो से भाजपा नाराज, रवि शंकर प्रसाद ने पूछा-क्या यही स्तर है कांग्रेस का?
Bihar politics
शपथ समारोह में राहुल की गैरमौजूदगी पर गरमाई सियासत, राजद ने उठाए सवाल
Bihar Political News
'बिहार अब 1990 वाला नहीं, अपराध से विकास की राह पर है', तेजस्वी यादव पर जदयू ने बोला
Bihar politics
नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को संजय निषाद ने दी बधाई, विपक्ष पर बोला हमला
;