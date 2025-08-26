Muzaffarpur News: 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से गांव में दहशत, पुलिस जांच में जुटी
Muzaffarpur News: 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से गांव में दहशत, पुलिस जांच में जुटी

मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर शालीम में मंगलवार को करीब 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला. शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों का मानना है कि युवक की हत्या कर शव को फेंका गया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 26, 2025, 05:08 PM IST

मुजफ्फरपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी
मुजफ्फरपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी

मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर शालीम गांव में मंगलवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है. शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई. लोग अलग-अलग तरह की आशंका जता रहे हैं कि युवक की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है.

स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही अहियापुर थाना की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया. पुलिस ने मौके से शुरुआती सबूत जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है ताकि मृतक की पहचान हो सके.

अहियापुर थाना के सब-इंस्पेक्टर बिट्टू कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है. पुलिस की टीम मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के थानों और गुमशुदगी की रिपोर्ट से मिलान कर रही है. एसआई ने कहा कि मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है.

पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत होता है. हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि युवक की हत्या कर शव यहां फेंका गया है या फिर किसी अन्य वजह से मौत हुई है.

इनपुट - मणितोष कुमार

