Muzaffarpur News: 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से गांव में दहशत, पुलिस जांच में जुटी

मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर शालीम गांव में मंगलवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है. शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई. लोग अलग-अलग तरह की आशंका जता रहे हैं कि युवक की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है.

स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही अहियापुर थाना की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया. पुलिस ने मौके से शुरुआती सबूत जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है ताकि मृतक की पहचान हो सके.

अहियापुर थाना के सब-इंस्पेक्टर बिट्टू कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है. पुलिस की टीम मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के थानों और गुमशुदगी की रिपोर्ट से मिलान कर रही है. एसआई ने कहा कि मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है.

पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत होता है. हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि युवक की हत्या कर शव यहां फेंका गया है या फिर किसी अन्य वजह से मौत हुई है.

इनपुट - मणितोष कुमार

