पप्पू यादव का विस्फोटक दावा: बिहार-बंगाल के टुकड़े कर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाएगी BJP? सीमांचल और मालदा को लेकर मचा हड़कंप!

Bihar Politics: पूर्णिया सासंद पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ा दावा किया है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की योजना की जा रही है. फिर सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज दिनाजपुर आदि जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है. इतना ही नहीं पप्पू यादव ने ये भी आरोप लगाया है कि नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल लाने के पीछे का यह खेल है.

'BJP के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दें'

बता दें कि अभी हाल में गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के तीन दिवसीय दौरे पर बिहार गए थे. वे अररिया, पूर्णिया और किशनगंज के दौरे पर थे. उस दौरान से विपक्ष लगातार ऐसे दावे कर रहा है. इससे पहले पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मांझी जी, चिराग जी, लालू जी, उपेंद्र जी बिहार को BJP का चरागाह न बनने दें. एकमत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दें. BJP के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दें. भविष्य की राजनीति आपस में फरिया लेंगे. इतिहास में अमर हो जाओगे, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बन जाओगे.'

'सबसे पुराने साथी को धोखा दिया'

पप्पू यादव ने ये भी लिखा था, 'हिन्दू धर्म की ठेकेदार पार्टी, होली के दिन अपने सबसे पुराने साथी को धोखा दिया. होली में पराए अपने हो जाते हैं, BJP अपनों की पीठ में छूरा घोंप पराया बना प्राण ले लेती है. चंद्रबाबू नायडू जी सावधान! नीतीश जी के नाश का षड्यंत्र रचने वाला आपके लिए साजिश रचे उससे पहले सचेत हो जाओ आप!'

