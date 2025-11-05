पूर्णिया में पूरे परिवार की संदिग्ध मौत पर पप्पू यादव को बड़े कांड की आशंका! बोले- पोस्टमार्टम से सामने आएगी सच्चाई

Purnia Crime News: बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है. इस बीच पूर्णिया में तीन लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. मामले में पूर्णिया से स्थानीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सभी के सामने आएगी. मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह सिर्फ दुखद घटना नहीं, बल्कि बेहद दुखद और संदिग्ध है. प्रथम दृष्टया इसे स्वाभाविक मौत नहीं माना जा सकता. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सच्चाई सामने आएगी-क्या यह फांसी थी, जहर था या कुछ और? जिला प्रशासन पूरी जांच करे. मुझे विश्वास है कि विस्तृत जांच से सब साफ हो जाएगा. पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है. एफएसएल टीम मौके पर पहुंच चुकी है.

घर में बेहोशी की हालत मिले सभी मृतक

मृतकों की पहचान जदयू नेता निरंजन कुशवाहा के बड़े भाई नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचन माला सिंह और बेटी तन्नू प्रिया के तौर पर हुई है. परिजनों के अनुसार, तीनों को घर में बेहोशी की हालत में पाया गया. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत ने मीडिया को बताया कि कल देर रात सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र से एक परिवार के तीन सदस्य पिता, माता और बेटी को गैलेक्सी अस्पताल लाया गया. परिजनों ने उन्हें घर पर बेहोश पाया और इलाज के लिए ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी. पुलिस की टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेगी. एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चीजें साफ होंगी.

दो चरण में मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में मतदान होना है. पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा, इसके बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. वोटिंग संपन्न होने के बाद 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा. मंगलवार को पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्त हो गया है. पप्पू यादव ने दावा किया है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका की प्रतिबद्धता अवश्य रंग लाएगी.

