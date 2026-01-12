'ऐसे दरिंदों को जीने का हक नहीं', पूर्णिया गैंगरेप पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, पुलिस ने जुनैद को दबोचा

Purnia News: पूर्णिया में एक लड़की से 6 लोगों ने गैंगरेप किया. इस घटना पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने् कहा कि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है.
Trending Photos
Purina News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में शराब पिलाकर युवती की छह लोगों के साथ गैंगरेप किए जाने की घटना पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह काफी निंदनीय है. ऐसे लोगों पर स्पीडी ट्रायल चलकर फांसी देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि खगड़िया में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार, पटना में होस्टल में बच्चियों के साथ दुष्कर्म, जहानाबाद में भी बलात्कार के बाद हत्या जैसी घटना लगातार हो रही है, इससे बड़ा जल्लाद क्या होगा. इसके पीछे शराब भी एक वजह है.
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
बता दें कि इस वारदात के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. एफआईआर में आरोपी पीड़िता ने पुलिस के सामने जो बयान दिया है, उसके अनुसार जुनैद ने उसे नेवा लाल चौक से स्विफ्ट कार में जबरन बिठाया और सुनसान जगह पर ले गया. जहां जुनैद का डिपो था, वही एक कमरे में पांच और दरिंदों को बुलाकर बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया. फिर पांचों वहां से फरार हो गए. जबकि जुनैद ने शराब के नशे में दोबारा उसके साथ रेप किया. वह इतना बदहवास हो गया कि सो गया. मौका देखते ही पीड़िता ने जुनैद के मोबाइल से 112 पर फोन कर आपबीती बताई और लोकेशन शेयर किया.
पांच आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार
पुलिस ने मौके पर पहुंची और पीड़िता को थाने लेकर गई. इस मामले में अब तक जुनैद की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पांच अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है. एफआईआर में 70/1 धारा लगाकर सामूहिक गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने जैसे संगीन मामले दर्ज हुए हैं. डगरूआ थाना की एसआई और इस केस की आईओ पूर्णिमा कुमारी पीड़िता की मेडिकल करवाने लाई जांच जीएमसीएच में पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है. वही, आईओ पूर्णिमा कुमारी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और एफआईआर दर्ज कर करवाई की जा रही है. इस मामले पर वरीय अधिकारियों के बात करने की बात की है.
रिपोर्ट: मनोज कुमार
यह भी पढ़ें: खरमास के बाद JDU में वापसी कर सकते हैं RCP सिंह, चर्चाओं का बाजार गरम