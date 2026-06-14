/पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: छात्रों को ढाल बनाकर किसने किया बवाल और अभ्यर्थियों ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

Patliputra Station Violence: बिहार पुलिस मध्य निषेध विभाग की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों ने राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर बवाल काटा. ट्रेन लेट होने से नाराज छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर ना सिर्फ रेल परिचालन को प्रभावित किया, बल्कि रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ मचाई. उपद्रवियों की ओर से किए गए पथराव में रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत रेलवे पुलिस के तमाम जवान घायल हुए हैं. रेलवे पुलिस प्रशासन ने इस घटना के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ बताया है. पूर्व-मध्य रेल आईजी अमरेश कुमार के मुताबिक, रात पौने बारह बजे के करीब करीब 300 से 400 की संख्या में छात्र किस्म के लोग सिर्फ डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से स्टेशन परिसर में पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि यह घटना एक सुनियोजित तरीके से रची गई साजिश मालूम होती है. रेलवे की ओर से इसकी जांच की जा रही है और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.