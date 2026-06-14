/पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: छात्रों को ढाल बनाकर किसने किया बवाल और अभ्यर्थियों ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

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Patliputra Station Violence: बिहार पुलिस मध्य निषेध विभाग की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों ने राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर बवाल काटा. ट्रेन लेट होने से नाराज छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर ना सिर्फ रेल परिचालन को प्रभावित किया, बल्कि रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ मचाई. उपद्रवियों की ओर से किए गए पथराव में रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत रेलवे पुलिस के तमाम जवान घायल हुए हैं. रेलवे पुलिस प्रशासन ने इस घटना के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ बताया है. पूर्व-मध्य रेल आईजी अमरेश कुमार के मुताबिक, रात पौने बारह बजे के करीब करीब 300 से 400 की संख्या में छात्र किस्म के लोग सिर्फ डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से स्टेशन परिसर में पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि यह घटना एक सुनियोजित तरीके से रची गई साजिश मालूम होती है. रेलवे की ओर से इसकी जांच की जा रही है और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अब सवाल यह है कि परीक्षा देने जा रहे छात्र आखिर किस बात से नाराज हो गए? क्या यह सच में सुनियोजित साजिश थी? छात्रों को ढाल बनाकर किसने बवाल काटा? ज़ी मीडिया ने इन तमाम सवालों का जवाब स्टेशन परिसर में मौजूद परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश की. एक अभ्यर्थी ने बताया कि हम लोगों का परीक्षा सेंटर अररिया में था. वहां जाने के लिए दानापुर में हम लोग ट्रेन में बैठे. वहां से ट्रेन खुली. वहां से सिर्फ एक ही ट्रेन चली थी और छात्र थे 10 से 15 हजार. इतने ज्यादा बच्चे एक ट्रेन में कैसे बैठते. दानापुर में जो ट्रेनें आई, वो आगे से ही काफी भरी हुई थीं. यहां पर दोगुना बच्चे थे, ट्रेन में नहीं एडस्ट हो पाए तो उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया. हम लोगों का भी ट्रेन छूट गया. अभ्यर्थी कन्हैया ने एग्जाम कैंसिल किए जाने की डिमांड की है.
वहीं, एक अन्य छात्र रामानुज पाठक ने बताया कि यहां पर कुछ लोग पथराव करने लगे, तो पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की. उसने बताया कि यहां पर अररिया और कटिहार के लिए सिर्फ एक ट्रेन थी- सीमांचल एक्सप्रेस. ट्रेन में पहले से ही बहुत भीड़ थी. हम भी चढ़ने गए, लेकिन चढ़ नहीं पाए. जिसका पहली शिफ्ट में सुबह से एग्जाम देना था, उसके जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए सब लोग ट्रैक पर आ गए कि ट्रेन रोका जाए. जिससे दूसरा ट्रेन की मिले कि हम एग्जाम देने जा सके.