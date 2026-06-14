Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: छात्रों को ढाल बनाकर किसने किया बवाल और अभ्यर्थियों ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: छात्रों को ढाल बनाकर किसने किया बवाल और अभ्यर्थियों ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

Patliputra Station Violence: स्टेशन पर मौजूद अभ्यर्थियों ने बताया कि अररिया और कटिहार जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन थी- सीमांचल एक्सप्रेस. जब वह स्टेशन पर आई तो उसमें पहले से काफी भीड़ थी, जिससे बच्चे ट्रेन में नहीं चढ़ पाए. दूसरी ट्रेन की डिमांड के लिए लोग ट्रैक पर उतर गए. इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 14, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:16 AM IST
पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: छात्रों को ढाल बनाकर किसने किया बवाल और अभ्यर्थियों ने किसे ठहराया जिम्मेदार?
Image Credit: अभ्यर्थी

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: छात्रों को ढाल बनाकर किसने किया बवाल?
patna news16 min ago
2
Motihari News41 min ago
3
patna news1 hr ago
4
BTSC Result 20261 hr ago
5
Jharkhand news1 hr ago