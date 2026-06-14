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पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: 6 नामजद समेत 500 अज्ञात उपद्रवियों के FIR दर्ज, हिंसा में रेल IG समेत 6 जवान बुरी तरह घायल

पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुए बवाल मामले में अब रेलवे ने उपद्रवियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई 6 नामजद समेत 500 अज्ञात छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 14, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:20 AM IST
पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: 6 नामजद समेत 500 अज्ञात उपद्रवियों के FIR दर्ज, हिंसा में रेल IG समेत 6 जवान बुरी तरह घायल
Image Credit: पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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