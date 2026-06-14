/पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: 6 नामजद समेत 500 अज्ञात उपद्रवियों के FIR दर्ज, हिंसा में रेल IG समेत 6 जवान बुरी तरह घायल

वहीं जिनकी परीक्षा छूट गई, उन अभ्यर्थियों ने बताया कि अररिया और कटिहार जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन थी- सीमांचल एक्सप्रेस. जब वह स्टेशन पर आई तो उसमें पहले से काफी भीड़ थी, जिससे बच्चे ट्रेन में नहीं चढ़ पाए. दूसरी ट्रेन की डिमांड के लिए लोग ट्रैक पर उतर गए. इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी. अभ्यर्थी कन्हैया ने एग्जाम कैंसिल किए जाने की डिमांड की है. उसने बताया कि स्टेशन पर 10 से 15 हजार बच्चे थे और ट्रेन सिर्फ एक आई थी. वह आगे से ही काफी भरकर आई थी, जिसकी वजह से उसमें बच्चे चढ़ नहीं सके. एक अन्य छात्र रामानुज पाठक ने बताया कि ट्रेन में जगह नहीं होने से नाराज छात्र ट्रैक पर उतर पड़े. इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की.