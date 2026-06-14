/पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: 6 नामजद समेत 500 अज्ञात उपद्रवियों के FIR दर्ज, हिंसा में रेल IG समेत 6 जवान बुरी तरह घायल

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Patliputra Station Violence: पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुए बवाल मामले में अब रेलवे ने उपद्रवियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई 6 नामजद समेत 500 अज्ञात छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की है. स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. इस मामले में पूर्व-मध्य रेल आईजी अमरेश कुमार ने साफ कहा है कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. रेलवे एक्ट के तहत उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि बिहार पुलिस मध्य निषेध विभाग की परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों ने ट्रेन लेट होने के कारण पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमकर बवाल काटा. छात्रों की ओर से किए गए पथराव में रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत 6 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका दानापुर अनुमंडल अस्पताल इलाज चल रहा है. ट्रेन लेट होने से नाराज छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर ना सिर्फ रेल परिचालन को प्रभावित किया, बल्कि रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ मचाई. पूर्व-मध्य रेल आईजी अमरेश कुमार ने बताया कि पौने 12 बजे के करीब 300 से 400 की संख्या में छात्र किस्म के लोग आए. उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठकर जाने का नहीं, बल्कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना का लगा रहा था.
आईजी अमरेश कुमार के मुताबिक, उपद्रवी सीधे ट्रैक पर आकर बैठ गए और स्पेशल ट्रेन की डिमांड करने लगे. रेलवे की ओर से तुरंत उनकी डिमांड स्वीकार कर ली गई और कहा गया कि एक घंटे के अंदर स्पेशल ट्रेन आ जाएगी. स्पेशन ट्रेन लगभग 2 बजकर 10 मिनट पर स्टेशन पर आ गई थी. इसके बावजूद वे लोग एग्जाम रद्द कराने की मांग कर रहे थे. डीजीपी साहब की ओर से यहां तक कहा गया कि अगर इस ट्रेन से जाने के बाद भी उनकी परीक्षा छूटती है तो उन लोगों के एग्जाम को रीशेड्यूल कराया या अन्य कोई विकल्प दिया जाएगा. फिर भी उनकी ओर से पथराव शुरू कर दिया गया.
वहीं जिनकी परीक्षा छूट गई, उन अभ्यर्थियों ने बताया कि अररिया और कटिहार जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन थी- सीमांचल एक्सप्रेस. जब वह स्टेशन पर आई तो उसमें पहले से काफी भीड़ थी, जिससे बच्चे ट्रेन में नहीं चढ़ पाए. दूसरी ट्रेन की डिमांड के लिए लोग ट्रैक पर उतर गए. इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी. अभ्यर्थी कन्हैया ने एग्जाम कैंसिल किए जाने की डिमांड की है. उसने बताया कि स्टेशन पर 10 से 15 हजार बच्चे थे और ट्रेन सिर्फ एक आई थी. वह आगे से ही काफी भरकर आई थी, जिसकी वजह से उसमें बच्चे चढ़ नहीं सके. एक अन्य छात्र रामानुज पाठक ने बताया कि ट्रेन में जगह नहीं होने से नाराज छात्र ट्रैक पर उतर पड़े. इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की.