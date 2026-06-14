/पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगा रेलवे, रेल IG बोले- सुनियोजित थी पूरी साजिश

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Patliputra Station Violence: बिहार पुलिस मध्य निषेध विभाग की परीक्षा से पहले पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भारी बवाल हो गया. यहां ट्रेन लेट होने के चलते अभ्यर्थियों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने स्टेशन परिसर में जमकर उत्पात मचाया. शुरुआती नारेबाजी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और फिर स्टेशन परिसर में जमकर तोड़फोड़ की गई. उपद्रवियों की ओर से हुए पथराव में रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए. उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गोले और हवाई फायरिंग तक का इस्तेमाल करना पड़ा. अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं. रेलवे और स्थानीय पुलिस की ओर से पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक, रेलवे को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है. इतना ही नहीं इसकी भरपाई उपद्रवियों से किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है.
पूर्व-मध्य रेल आईजी अमरेश कुमार ने इस घटना को लेकर बताया कि अररिया और मधुबनी की ओर जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीमांचल एक्सप्रेस और मधुबनी वाली स्पेशल ट्रेन आकर लगी थी. लास्ट मोमेंट पर पौने 12 बजे के करीब 300 से 400 की संख्या में छात्र किस्म के लोग आए. उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठकर जाने का नहीं, बल्कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना का लगा रहा था. वे सीधे ट्रैक पर आकर बैठ गए और स्पेशल ट्रेन की डिमांड करने लगे. हम लोगों ने इस डिमांड को त्वरित गति से पूरा करने का प्रयास किया. रेलवे अथॉरिटी की ओर से भी यह घोषणा हो गई थी कि एक घंटे के भीतर स्पेशल ट्रेन पहुंचा दी जाएगी. इधर, इन लोगों ने एक मालगाड़ी को रोक दिया. इस कारण से स्टेशन में व्यवधान उत्पन्न हुआ. इस पूरी गतिविधि से स्पेशल ट्रेन के आने में भी समय लगा.
अमरेश कुमार ने आगे बताया कि लगभग 2 बजकर 10 मिनट पर स्पेशन ट्रेन स्टेशन पर आ गई थी. डीआईजी साहब भी पहुंच चुके थे. हमारे डीजीपी साहब की ओर से यहां तक कहा गया कि अगर इस ट्रेन से जाने के बाद भी उनकी परीक्षा छूटती है तो उन लोगों के एग्जाम को रीशेड्यूल कराया या अन्य कोई विकल्प दिया जाएगा. हम लोगों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि ट्रेन को बिना कहीं रोके हुए अररिया तक भेजा जाएगा और उन्हें समय से एग्जाम के लिए पहुंचाया जाएगा. अगर ये लोग ढाई बजे भी निकलते तो सात बजे तक पहुंच सकते थे. इनका एग्जाम 10 बजे से शेड्यूल था, लेकिन वे लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और सिर्फ एग्जाम रद्द कराने की मांग कर रहे थे. इसके बाद फोर्स को बुलाया गया. पहले लाठीचार्ज हुआ और फिर टियर गैस का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रैक से हटाया गया और फिर ट्रेन का मूवमेंट चालू हुआ.
आईजी अमरेश कुमार ने बताया कि स्टोन प्लेंटिंग के दौरान रेल आईजी जितेंद्र राणा भी घायल हुए हैं. उन्होंने साफ कहा कि इस पूरी घटना की जांच कराई जा रही है. स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. उसके आधार पर उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उधर, लोकल पुलिस की ओर से भी मामले की जांच शुरू कर दी गई है और उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.