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पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगा रेलवे, रेल IG बोले- सुनियोजित थी पूरी साजिश

Patliputra Station Violence: पूर्व-मध्य रेल आईजी अमरेश कुमार ने बताया कि करीब 300 से 400 की संख्या में छात्र किस्म के लोग सिर्फ डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से स्टेशन परिसर में पहुंचे थे. उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. रेलवे एक्ट के तहत उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 14, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:22 AM IST
पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगा रेलवे, रेल IG बोले- सुनियोजित थी पूरी साजिश
Image Credit: पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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