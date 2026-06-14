/पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल: हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगा रेलवे, रेल IG बोले- सुनियोजित थी पूरी साजिश

अमरेश कुमार ने आगे बताया कि लगभग 2 बजकर 10 मिनट पर स्पेशन ट्रेन स्टेशन पर आ गई थी. डीआईजी साहब भी पहुंच चुके थे. हमारे डीजीपी साहब की ओर से यहां तक कहा गया कि अगर इस ट्रेन से जाने के बाद भी उनकी परीक्षा छूटती है तो उन लोगों के एग्जाम को रीशेड्यूल कराया या अन्य कोई विकल्प दिया जाएगा. हम लोगों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि ट्रेन को बिना कहीं रोके हुए अररिया तक भेजा जाएगा और उन्हें समय से एग्जाम के लिए पहुंचाया जाएगा. अगर ये लोग ढाई बजे भी निकलते तो सात बजे तक पहुंच सकते थे. इनका एग्जाम 10 बजे से शेड्यूल था, लेकिन वे लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और सिर्फ एग्जाम रद्द कराने की मांग कर रहे थे. इसके बाद फोर्स को बुलाया गया. पहले लाठीचार्ज हुआ और फिर टियर गैस का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रैक से हटाया गया और फिर ट्रेन का मूवमेंट चालू हुआ.