Patna Crime: राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद, 10वीं के छात्र को चाकुओं से गोदा, इलाज के दौरान मौत

Patna 10th Class Student Stabbed: बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. ताजा मामला मसौढी थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां सब्जी मंडी और डांक बंगला सड़क के पास कुछ बदमाशों ने एक दसवीं के छात्र को चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया. आनन-फानन में उसे निजी नर्सिंग होम में प्राथमिक चिकित्सा के बाद पटना एम्स भेजा गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक रोहित कुमार कृष्णापूरी मनिचक मुहल्ले का रहने वाला था. जो घर से सब्जी मंडी के लिए निकला था. वापस लौटने के क्रम में कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया और मारपीट करने लगे. इस दौरान विरोध करने पर उनके द्वारा चाकू से वार किया गया. जिससे छात्र बुरी तरह जख्मी हो गया. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए.

घटना के बाद छात्र के परिजन उसे आनन-फानन में एम्स अस्पताल लेकर गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक छात्र इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाला था. घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा है. आपसी विवाद में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि शनिवार (31 जनवरी) को रोहित की कोचिंग में वेल्फेयर पार्टी थी.

आरोप है कि वहां रोहित ने किसी पर अबीर गुलाल डाल दिया था. इस बात पर उसकी बहस भी हो गई थी. इसके बाद जब रोहित शाम में बाजार पहुंचा तो आरोपियों और रोहित व उसके दोस्तों के बीच पहले हाथापाई हुई और फिर आरोपितों ने उसे चाकू मार घायल कर दिया.

वहीं इस मामले में थानाध्यक्ष विवेक भारती ने बताया कि रोहित को चाकू मारने से पूर्व घटनास्थल के पास दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई थी. उन्होंने बताया कि उनके बीच किस कारण से मारपीट हुई, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है.

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने करने में जुटी है. घटना के पीछे चर्चा रही कि छात्र के कोचिंग में कुछ लोगों के साथ उसका विवाद हुआ था. फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है.