/पटना में 13 साल के नाबालिग की मौत से मचा हड़कंप, मारपीट के दौरान सिर पर ईंट से हमला करने का आरोप

राज्य चुनें
Patna Crime News: पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल 13 वर्षीय नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना नौरंगी स्कूल के पास की बताई जा रही है. मृतक की पहचान गौतम नगर जनता रोड निवासी टिंकू राम के बेटे कबीर कश्यप के रूप में हुई है. कबीर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मामले में परिजनों ने दो युवकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए गर्दनीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है..
मृतक के मामा के अनुसार, नाबालिग अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था. 30 अगस्त को दो युवक उसे घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे. दोनों युवक उसे नौरंगी स्कूल के पास लेकर पहुंचे. आरोप है कि वहां एक युवक ने नबालिग का हाथ पकड़ लिया, जबकि दूसरे युवक ने उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया. हमले में कबीर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर में अंदरूनी चोट के कारण खून का थक्का जम गया.
घटना के बाद घायल कबीर को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. नाबालिग की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
घटना की सूचना मिलने के बाद गर्दनीबाग थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने घटनास्थल पर फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को बुलाया है. टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है. इसके साथ ही पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सके. पुलिस के अनुसार, मामले में नामजद दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा