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पटना में 13 साल के नाबालिग की मौत से मचा हड़कंप, मारपीट के दौरान सिर पर ईंट से हमला करने का आरोप

Patna Crime News: पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में मारपीट में गंभीर रूप से घायल 13 वर्षीय कबीर कश्यप की PMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने दो युवकों पर ईंट से सिर पर हमला करने का आरोप लगाया है. पुलिस CCTV फुटेज खंगालने के साथ FSL टीम की मदद से मामले की जांच कर रही है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 01, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:01 PM IST
पटना में 13 साल के नाबालिग की मौत से मचा हड़कंप, मारपीट के दौरान सिर पर ईंट से हमला करने का आरोप
Image Credit: पटना में 13 साल के नाबालिग की मौत से मचा हड़कंप

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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