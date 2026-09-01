/पटना में 13 साल के नाबालिग की मौत से मचा हड़कंप, मारपीट के दौरान सिर पर ईंट से हमला करने का आरोप

Patna Crime News: पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल 13 वर्षीय नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना नौरंगी स्कूल के पास की बताई जा रही है. मृतक की पहचान गौतम नगर जनता रोड निवासी टिंकू राम के बेटे कबीर कश्यप के रूप में हुई है. कबीर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मामले में परिजनों ने दो युवकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए गर्दनीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है..